534,3 млн кубометров воды получил Казахстан от Кыргызстана в поливной период

В Казахстан из Кыргызстана в поливной сезон поступило 534,3 млн кубометров воды. Показатель превысил запланированный объем, передает агентство Kazinform.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации РК, вода в Казахстан подается по трансграничным рекам Шу и Талас. При этом по реке Талас поступило 394,3 млн кубометров, что на 14,3 млн кубометров больше запланированного объема.

- Мы активно сотрудничаем со всеми соседями. По линии переговоров с Кыргызстаном: в этом году состоялись два заседания Шу-Таласской водохозяйственной комиссии. Мы договорились, что в поливной сезон наша сторона получит 180 млн кубометров воды по реке Шу и 380 млн кубометров воды по реке Талас. На сегодня подача воды проходит без перебоев, а по реке Талас она даже превысила обозначенный график, - сообщил министр Нуржан Нуржигитов.

На сегодняшний день по реке Шу поступило 140 млн кубометров воды. Подача осуществляется согласно утвержденному водными ведомствами Казахстана и Кыргызстана графику.

Ранее сообщалось, что Жамбылская область получила увеличенный объем поливной воды благодаря выполнению Кыргызстаном договорённостей о повышении подачи воды по трансграничным рекам Шу и Талас.

Кроме того, Таджикистан уже направил Казахстану около 500 млн кубометров воды и 500 млн кубометров воды направит Узбекистан до конца поливного сезона.

Напомним, Министерство водных ресурсов и ирригации РК сообщило, что поливной сезон в регионах проходит штатно.