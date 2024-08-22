Поливной сезон в регионах проходит штатно, дефицита воды нет - Минводы

По оперативным данным, 6,37 млрд кубометров воды предоставили аграриям страны в поливной сезон филиалы «Казводхоза». На сегодня с фермерами страны заключено около 24 тысяч договоров на подачу поливной воды, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

В частности, аграриям Кызылординской области подано более 2,86 млрд кубометров воды. Аграриям Туркестанской области – около 1,46 млрд кубометров. Фермерам области Жетысу подано 832,4 млрд кубометров воды.

Жамбылский филиал «Казводхоза» подал местным аграриям 390 млн кубометров воды, филиал «Большой Алматинский канал» подал фермерам 349 млн кубометров, филиал «Канал им. К. Сатпаева» – 316 млн кубометров воды.

- Поливной период во всех регионах проходит по штатному расписанию. Дефицита воды нигде не наблюдается, - отметили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.

Напомним, министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов договорился с Узбекистаном о том, что за полгода в Казахстан по реке Сырдарья будет направлено 3,7 млрд кубометров воды. До конца поливного периода узбекская сторона направит еще 500 млн кубометров воды.

А на 33-ем заседании Шу-Таласской водохозяйственной комиссии достигнута договоренность о подаче в Казахстан из Кыргызстана 180 млн кубометров воды по реке Шу и 380 млн кубометров воды по реке Талас.

Ранее корреспондент Kazinform сообщал о том, как проходит поливной сезон в Жамбылской области.