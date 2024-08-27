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    12:22, 27 Август 2024 | GMT +6

    Таджикистан направил Казахстану около 500 млн кубометров воды в поливной сезон

    поливная вода
    Фото: freepik

    Таджикистан направил Казахстану по межгосударственному каналу «Достық» 488,6 млн кубометров воды, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК

    Как сообщает ведомство, с 1 июня Таджикистан направил Казахстану по межгосударственному каналу «Достық» 488,6 млн кубометров воды. Это на 40 млн кубометров больше, чем в прошлом году, и на 45 млн кубометров больше запланированного на этот год объема.

    - На днях Президент Касым-Жомарт Токаев совершил государственный визит в Таджикистан. Прошли двусторонние переговоры, в повестке важной была и тема сотрудничества в водной сфере. Таджикистан – важный для нашей страны партнер, как и все государства Центральной Азии. Поэтому мы уделяем большое внимание совместной работе в вопросе управления водными ресурсами и их сохранении, – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

    Напомним, что с 1 апреля Узбекистан направил по реке Сырдарья в Казахстан более 4 млрд кубометров воды, а на 33-ем заседании Шу-Таласской водохозяйственной комиссии достигнута договоренность о подаче в Казахстан из Кыргызстана 180 млн кубометров воды по реке Шу и 380 млн кубометров воды по реке Талас.

    Теги:
    Регионы Казахстана Сотрудничество Узбекистан Вода Кыргызстан Таджикистан Центральная Азия
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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