260 тонн хлопка сгорело в Туркестанской области

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области, 14 декабря 2025 года в 03:57 в Отырарском районе, в селе Темир, на открытой территории хлопкового пункта произошло возгорание складированного хлопка на площади 360 квадратных метров. Общий вес сгоревшего хлопка составил 260 тонн.

Отмечается, что на складе в целом хранилось 4 500 тонн хлопка. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить возгорание еще 4 240 тонн продукции. Пожар был полностью ликвидирован в 06:54. В результате происшествия пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара.

В ликвидации возгорания были задействованы силы и средства различных служб. От департамента по чрезвычайным ситуациям на месте происшествия работали 30 человек личного состава и семь единиц техники. От сельских спасательных подразделений были привлечены три человека и одна единица техники, от лесного хозяйства — три человека и одна единица техники, а также от местного исполнительного органа — 15 человек и четыре единицы водовозной техники.

