22,7 млн тонн зерна намолотили в Казахстане

— Убрано 14,3 млн га или 88,9% от общей площади зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 22,7 млн тонн зерна. Помимо зерновых культур, сельхозтоваропроизводителями собрано 1,7 млн тонн масличных культур, 2,6 млн тонн картофеля при урожайности 227,3 ц/га, 3,5 млн тонн овощей при урожайности 306,7 ц/га, — сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Кроме того, собрано 428,8 тыс. тонн капусты при урожайности 323,6 ц/га, 1017,6 тыс. тонн лука при урожайности 440,5 ц/га, 359,6 тыс. тонн моркови при урожайности 288,3 ц/га.

В ведомстве отметили, что уборочная кампания проходит организованно и в оптимальные агротехнические сроки.

