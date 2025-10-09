Как Акмолинской области удалось собрать рекордный урожай

— В первую очередь повлияла погода. Благодаря погоде мы получаем такой урожай. В некоторых областях, к сожалению, уже выпадал снег. Такие обстоятельства препятствуют своевременной уборке зерновых, снижают качество. На сегодняшний день зерновые убраны на 80% площадей. Акмолинскую область можно назвать сердцем сельского хозяйства. Потому что самые большие посевные площади в нашем регионе. В этом году мы засеяли 5,5 миллиона гектаров. Из них 80% убраны, собрано более 6 миллионов тонн зерна. Урожайность составляет 16 центнеров с гектара, мы получаем очень качественное зерно. Более 75% собранного зерна относятся к третьему классу и выше. Это можно назвать товарным зерном. На зерно, пригодное для теста, большой спрос и за рубежом. Планируем убрать оставшиеся поля за 1-2 недели, — сказал аким.

По его словам, в этом хлеборобам области были предоставлены льготные кредиты на 118 миллиардов тенге.

— Это означает, что 1 000 крестьянских хозяйств вовремя получили помощь. Своевременно оказанная помощь всегда дает пользу, результат. Своевременная уборка тоже зависит от финансирования. И раньше со стороны государства оказывалась помощь. Но она была организована бессистемно, неэффективно. Несвоевременное оказание помощи создает препятствия на каждом этапе процесса выращивания урожая. В этом году поддержка была такой, какой не было в истории. Все 118 миллиардов тенге мы получили вовремя, на 47 миллиардов тенге мы обновили нашу технику с помощью 5-процентного лизинга. Деньги были предоставлены на 7 лет с двухлетними каникулами. Государство оплатило 60% расходов на удобрения. Благодаря этому мы внесли в 3 раза больше удобрений, чем в прошлые годы. Во время уборочной кампании мы получили 94 тысячи тонн горючего по льготной цене. На рынке тонна горючего стоила 300 тысяч тенге, мы предоставили крестьянам по 254 тысячи тенге. Все это было своевременно, — сказал Марат Ахметжанов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане собрано свыше 20 миллионов тонн зерна.