2025 год в Казахстане: новые дома, школы, заводы и рекордный урожай

16,9 млн м² жилья введено в эксплуатацию за 11 мес. 2025 года

К концу 2025 года ожидается сдача всего 19,1 млн м² жилья.

Тысячи семей отметили новоселье в новых квартирах и домах. Строительство растет по всей стране.

219 объектов здравоохранения построено в Казахстане

Медицина стала ближе: новые медицинские пункты появились во множестве сел страны. Дефицит врачей сократился на 19%.

130 школ открыли свои двери

Создано 220 тыс. новых ученических мест, ликвидирован их дефицит более чем в 100 школах. Создаются комфортные условия для учебы, где бы ни жил ребенок — в городе или селе.

5,9 трлн тенге направлено на выплату пенсий и пособий

Помощь от государства получают 4,6 млн казахстанцев. Поддержка граждан остается главным приоритетом бюджета: с 2026 года пенсии и пособия вырастут еще на 10%.

33 новых завода открыто, 150 модернизировано

«Сделано в Казахстане» — теперь на бытовой технике и авто. Запущено производство телевизоров и стиральных машин, строятся заводы по выпуску автомобилей.

27,1 млн тонн зерна

Второй год подряд аграрии собирают рекордный урожай. Страна полностью обеспечена продовольствием, растет экспорт.

13 тыс. км дорог построено и отремонтировано

Поездки между городами стали быстрее и безопаснее, объем перевозки грузов вырос на 9,6%.

90% достиг охват населения интернетом

Казахстан стал первой страной в Центральной Азии с доступом к спутниковому интернету «Starlink».

335,6 млн деревьев высажено за год

С 2021 года — 1 млрд 470 млн саженцев. В рамках президентской инициативы «Таза Қазақстан» страна становится зеленее. Это вклад в чистый воздух для нас и наших детей.

6,4% составил рост экономики

Сильная экономика — это гарантия того, что у государства есть средства на выполнение социальных обязательств: выплату зарплат, пенсий и строительство новых школ даже в условиях нестабильности на мировых рынках.

Инфографика: Kazinform

