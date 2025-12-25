2025 год в Казахстане: новые дома, школы, заводы и рекордный урожай
Правительство Казахстана подвело итоги года в цифрах. Среди них — новые объекты здравоохранения, жилье и пособия для казахстанцев, передает агентство Kazinform.
16,9 млн м² жилья введено в эксплуатацию за 11 мес. 2025 года
К концу 2025 года ожидается сдача всего 19,1 млн м² жилья.
Тысячи семей отметили новоселье в новых квартирах и домах. Строительство растет по всей стране.
219 объектов здравоохранения построено в Казахстане
Медицина стала ближе: новые медицинские пункты появились во множестве сел страны. Дефицит врачей сократился на 19%.
130 школ открыли свои двери
Создано 220 тыс. новых ученических мест, ликвидирован их дефицит более чем в 100 школах. Создаются комфортные условия для учебы, где бы ни жил ребенок — в городе или селе.
5,9 трлн тенге направлено на выплату пенсий и пособий
Помощь от государства получают 4,6 млн казахстанцев. Поддержка граждан остается главным приоритетом бюджета: с 2026 года пенсии и пособия вырастут еще на 10%.
33 новых завода открыто, 150 модернизировано
«Сделано в Казахстане» — теперь на бытовой технике и авто. Запущено производство телевизоров и стиральных машин, строятся заводы по выпуску автомобилей.
27,1 млн тонн зерна
Второй год подряд аграрии собирают рекордный урожай. Страна полностью обеспечена продовольствием, растет экспорт.
13 тыс. км дорог построено и отремонтировано
Поездки между городами стали быстрее и безопаснее, объем перевозки грузов вырос на 9,6%.
90% достиг охват населения интернетом
Казахстан стал первой страной в Центральной Азии с доступом к спутниковому интернету «Starlink».
335,6 млн деревьев высажено за год
С 2021 года — 1 млрд 470 млн саженцев. В рамках президентской инициативы «Таза Қазақстан» страна становится зеленее. Это вклад в чистый воздух для нас и наших детей.
6,4% составил рост экономики
Сильная экономика — это гарантия того, что у государства есть средства на выполнение социальных обязательств: выплату зарплат, пенсий и строительство новых школ даже в условиях нестабильности на мировых рынках.
