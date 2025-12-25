РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:08, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    2025 год в Казахстане: новые дома, школы, заводы и рекордный урожай

    Правительство Казахстана подвело итоги года в цифрах. Среди них — новые объекты здравоохранения, жилье и пособия для казахстанцев, передает агентство Kazinform.

    2025 год в Казахстане: новые дома, школы, заводы и рекордный урожай
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    16,9 млн м² жилья введено в эксплуатацию за 11 мес. 2025 года

    К концу 2025 года ожидается сдача всего 19,1 млн м² жилья.

    Тысячи семей отметили новоселье в новых квартирах и домах. Строительство растет по всей стране.

    219 объектов здравоохранения построено в Казахстане

    Медицина стала ближе: новые медицинские пункты появились во множестве сел страны. Дефицит врачей сократился на 19%.

    130 школ открыли свои двери

    Создано 220 тыс. новых ученических мест, ликвидирован их дефицит более чем в 100 школах. Создаются комфортные условия для учебы, где бы ни жил ребенок — в городе или селе.

    5,9 трлн тенге направлено на выплату пенсий и пособий

    Помощь от государства получают 4,6 млн казахстанцев. Поддержка граждан остается главным приоритетом бюджета: с 2026 года пенсии и пособия вырастут еще на 10%.

    33 новых завода открыто, 150 модернизировано

    «Сделано в Казахстане» — теперь на бытовой технике и авто. Запущено производство телевизоров и стиральных машин, строятся заводы по выпуску автомобилей.

    27,1 млн тонн зерна

    Второй год подряд аграрии собирают рекордный урожай. Страна полностью обеспечена продовольствием, растет экспорт.

    13 тыс. км дорог построено и отремонтировано

    Поездки между городами стали быстрее и безопаснее, объем перевозки грузов вырос на 9,6%.

    90% достиг охват населения интернетом

    Казахстан стал первой страной в Центральной Азии с доступом к спутниковому интернету «Starlink».

    335,6 млн деревьев высажено за год

    С 2021 года — 1 млрд 470 млн саженцев. В рамках президентской инициативы «Таза Қазақстан» страна становится зеленее. Это вклад в чистый воздух для нас и наших детей.

    6,4% составил рост экономики

    Сильная экономика — это гарантия того, что у государства есть средства на выполнение социальных обязательств: выплату зарплат, пенсий и строительство новых школ даже в условиях нестабильности на мировых рынках.

    2025 год в Казахстане: новые дома, школы, заводы и рекордный урожай
    Инфографика: Kazinform

    Ранее мы сообщали, что Kazinform подводит итоги 2025 года и запускает новый проект — рейтинг личностей, событий и тенденций, оказавших наибольшее влияние на мир.

    Дороги Здравоохранение Социальные Пособия Правительство РК Строительство Экономика Итоги года Пенсия школа
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
