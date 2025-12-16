12:41, 16 Декабрь 2025 | GMT +5
18 детей родилось в День независимости в Астане
В праздничную ночь Дня Независимости в трех родильных домах столицы появились на свет 18 новорожденных — 7 мальчиков и 11 девочек, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.
— В праздничный день врачи Астаны приняли роды и помогли появиться на свет будущим учителям, врачам, спортсменам и защитникам Родины. Малыши родились в Многопрофильной городской больнице № 2, Многопрофильной городской больнице № 3, а также в Городском перинатальном центре, — говорится в сообщении столичного акимата.
Напомним, сегодня, 16 декабря, казахстанцы отмечают государственный праздник — День Независимости.