18 детей родилось в День независимости в Астане

— В праздничный день врачи Астаны приняли роды и помогли появиться на свет будущим учителям, врачам, спортсменам и защитникам Родины. Малыши родились в Многопрофильной городской больнице № 2, Многопрофильной городской больнице № 3, а также в Городском перинатальном центре, — говорится в сообщении столичного акимата.