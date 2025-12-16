РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:41, 16 Декабрь 2025 | GMT +5

    18 детей родилось в День независимости в Астане

    В праздничную ночь Дня Независимости в трех родильных домах столицы появились на свет 18 новорожденных — 7 мальчиков и 11 девочек, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны. 

    младенец
    Фото: pexels

    — В праздничный день врачи Астаны приняли роды и помогли появиться на свет будущим учителям, врачам, спортсменам и защитникам Родины. Малыши родились в Многопрофильной городской больнице № 2, Многопрофильной городской больнице № 3, а также в Городском перинатальном центре, — говорится в сообщении столичного акимата.

    Напомним, сегодня, 16 декабря, казахстанцы отмечают государственный праздник — День Независимости.

    Теги:
    Астана Акимат Новорожденный День Независимости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают