    19:18, 01 Январь 2026 | GMT +5

    13 человек эвакуировали из многоэтажного дома в Уральске

    В Уральске по улице Самал в десятиэтажном жилом доме в квартире, расположенной на третьем  этаже, на балконе произошло загорание домашних вещей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    пожар
    Фото: МЧС РК

    На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. Огнеборцы эвакуировали по лестничному маршу 13 человек, в том числе 3 ребёнка.

    Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, распространения огня на соседние квартиры не допущено.

    Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

    Напомним, в Таразе после пожара в многоэтажке объявили ЧС на объекте.

    При взрыве газа в Кентау один человек погиб, четверо пострадали в ночь с 31 декабря на 1 января.

    Теги:
    МЧС Пожар Уральск Происшествия, ЧС
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
