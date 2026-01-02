19:18, 01 Январь 2026 | GMT +5
13 человек эвакуировали из многоэтажного дома в Уральске
В Уральске по улице Самал в десятиэтажном жилом доме в квартире, расположенной на третьем этаже, на балконе произошло загорание домашних вещей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. Огнеборцы эвакуировали по лестничному маршу 13 человек, в том числе 3 ребёнка.
Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, распространения огня на соседние квартиры не допущено.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
