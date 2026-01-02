13 человек эвакуировали из многоэтажного дома в Уральске

На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. Огнеборцы эвакуировали по лестничному маршу 13 человек, в том числе 3 ребёнка.

Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, распространения огня на соседние квартиры не допущено.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Таразе после пожара в многоэтажке объявили ЧС на объекте.

При взрыве газа в Кентау один человек погиб, четверо пострадали в ночь с 31 декабря на 1 января.