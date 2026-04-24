12 новых судов построят в Казахстане до 2029 года

Выступая на парламентских слушаниях, глава ведомства отметил, что в настоящее время на Каспийском море эксплуатируется более 150 судов с участием казахстанской стороны.

По его словам, казахстанские суда активно задействованы в перевозке нефти и контейнерных грузов.

— Казахстанские суда перевозят нефть и контейнеры. Например, при транспортировке нефти по маршруту Актау — Махачкала 100% перевозок осуществляется казахстанской стороной, в направлении Баку — 50% выполняется Казахстаном и 50% — азербайджанскими танкерами. 72% контейнерных перевозок осуществляется казахстанскими судами, — сказал Сауранбаев.

Вместе с тем он указал, что часть перевозок, включая зерновые поставки в направлении Ирана, осуществляется иностранными судами в связи с внешними ограничениями и сложностями расчетов. Паромные перевозки в настоящее время полностью обеспечиваются азербайджанской стороной.

Сауранбаев сообщил, что до 2029 года планируется строительство 12 новых судов, что позволит значительно усилить потенциал отечественного флота.

По его словам, реализация этих мер обеспечит устойчивое функционирование транспортного коридора Средний коридор и усилит позиции Казахстана в международной логистике.

