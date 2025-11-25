РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:42, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    11 медобъектов планируется построить в Астане в ближайшие три года

    Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строительстве новых медицинских учреждений, передает агентство Kazinform.

    а
    Фото: акимат Астаны

    — При развитии города уделяем особое внимание строительству социальных объектов. Ознакомился с ходом строительства медицинских учреждений. За последние годы в столице было построено и открыто 21 медицинский объект. Это Национальный научный онкологический центр, Национальный координационный центр экстренной медицины, 19 филиалов при поликлиниках для обеспечения шаговой доступности. Тем не менее, с учетом ежегодного роста населения, растет спрос на медицинские учреждения. В строительство медицинских объектов также привлекаем частные средства, — написал аким столицы.

    По его словам, до конца текущего года в районе вокзала «Нұрлы жол» планируется открытие частной поликлиники на 350 посещений в смену, которая позволит обеспечить жителей доступной медпомощью в рамках госзаказа.

    Кроме того, в следующем году ожидается завершение строительства приемно-диагностического комплекса при городской многопрофильной больнице № 2, также перинатального центра на 250 коек в районе «Сарыарка» за счет средств Фонда «Самрук-Казына». В 2026 году начнется строительство и детского травматологического корпуса на базе Национального координационного центра экстренной медицины на 200 коек.

    — В целом на ближайшие 3 года запланировано строительство 11 объектов здравоохранения: перинатальный центр в районе «Алматы», новая современная многопрофильная больница, 6 новых полноценных поликлиник (2 — государственные), 3 подстанции скорой медицинской помощи, — заключил аким.

    Теги:
    Здравоохранение Медицина Астана Строительство
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают