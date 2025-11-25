11 медобъектов планируется построить в Астане в ближайшие три года

— При развитии города уделяем особое внимание строительству социальных объектов. Ознакомился с ходом строительства медицинских учреждений. За последние годы в столице было построено и открыто 21 медицинский объект. Это Национальный научный онкологический центр, Национальный координационный центр экстренной медицины, 19 филиалов при поликлиниках для обеспечения шаговой доступности. Тем не менее, с учетом ежегодного роста населения, растет спрос на медицинские учреждения. В строительство медицинских объектов также привлекаем частные средства, — написал аким столицы.

По его словам, до конца текущего года в районе вокзала «Нұрлы жол» планируется открытие частной поликлиники на 350 посещений в смену, которая позволит обеспечить жителей доступной медпомощью в рамках госзаказа.



Кроме того, в следующем году ожидается завершение строительства приемно-диагностического комплекса при городской многопрофильной больнице № 2, также перинатального центра на 250 коек в районе «Сарыарка» за счет средств Фонда «Самрук-Казына». В 2026 году начнется строительство и детского травматологического корпуса на базе Национального координационного центра экстренной медицины на 200 коек.