Инфраструктура здравоохранения в Астане перегружена – Алия Рустемова

Спикер рассказала о ключевых проблемах столичного здравоохранения.

- Высокая нагрузка на инфраструктуру за счет роста маятниковой миграции населения требует постоянных инвестиций, капитальных затрат. Кроме того, объемы медпомощи, запланированные на количество населения, не соответствуют фактическому потреблению. Дополнительной нагрузкой на местный бюджет становятся лекарственные средства, исключенные из перечня амбулаторного лекарственного обеспечения при орфанных заболеваниях. В результате сверхнагрузки на инфраструктуру ухудшаются основные показатели доступности медпомощи. Это длительность ожидания госпитализации, консультативно-диагностической помощи, а также качественной помощи, в том числе удовлетворенности пациентов. Дефицит и текучесть кадров оказывают еще большее влияние на показатели качества медпомощи, - говорит Алия Рустемова.

По словам руководителя управления, с учетом перечисленного, до конца года планируется завершить строительство всех запланированных объектов, обеспечить открытие женских консультаций и центров раннего вмешательства во всех организациях первичной медико-санитарной помощи, в том числе частных, имеющих прикрепленное женское и детское население.

Также планируется обеспечить повышение квалификации медработников, трудоустройство резидентов.

Ранее сообщалось, что до 2027 года в столице запланировано открытие 15 объектов здравоохранения.