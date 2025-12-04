100 млн тенге на видеоролик: аким Туркестанской области поручил провести проверку заключения договора

— Аким области Нуралхан Кушеров дал поручение провести всестороннюю проверку обстоятельств заключения указанного договора, включая соблюдение необходимых процедур и целевого использования бюджетных средств, — сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

Ранее сообщалось, что в соцсетях распространилась информация о закупке видеоролика стоимостью свыше 100 млн тенге для госпредприятия «Ұлы Дала Елі орталығы» областного управления культуры.

По информации управления культуры, видеоролик должен представить историю Казахстана от истоков до современности через различные художественные формы — петроглифы, «звериный стиль», восточные миниатюры, национальные орнаменты, живопись, графику и другие направления искусства.