100 млн тенге планируют потратить на 7-минутный видеоролик в Туркестанской области

Поводом для резонанса стал пост о заключении прямого договора между ГККП «Ұлы Дала Елі орталығы» и ТОО «G7 Exclusive» на производство короткого исторического видеоролика.

В управлении культуры пояснили, что речь идет о закупке услуг по модерации информационных систем и контентному наполнению для центра «Ұлы Дала Елі».

По информации ведомства, видеоролик должен представить историю Казахстана от истоков до современности через различные художественные формы — петроглифы, «звериный стиль», восточные миниатюры, национальные орнаменты, живопись, графику и другие направления искусства.

Видеоматериал планируется демонстрировать в специальном голографическом шоу-зале. Продолжительность ролика — до 7 минут.

В управлении государственных закупок Туркестанской области уточнили, что проект трижды выставлялся на открытый конкурс, однако каждый раз торги признавались несостоявшимися:

25 июня – 2 июля 2025 года — ни один участник не допущен, конкурс признан несостоявшимся 8 июля;

21 – 28 августа 2025 года — допущен один потенциальный поставщик, конкурс признан несостоявшимся 29 сентября;

8 – 14 октября 2025 года — аналогичная ситуация, конкурс признан несостоявшимся 17 октября.

После трех неудачных попыток закупки было принято решение заключить договор с одним поставщиком на основании пункта 3 статьи 16 Закона РК «О государственных закупках».

Стоимость договора, подписанного 28 ноября, составляет 100 800 000 тенге с учетом НДС. Срок исполнения оговорен до конца этого года.

