    100 млн тенге планируют потратить на 7-минутный видеоролик в Туркестанской области

    В социальных сетях обсуждают закупку видеоролика стоимостью свыше 100 млн тенге для государственного предприятия «Ұлы Дала Елі орталығы» областного управления культуры, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ұлы Дала Елі орталығы
    Фото: Минкультуры и информации РК

    Поводом для резонанса стал пост о заключении прямого договора между ГККП «Ұлы Дала Елі орталығы» и ТОО «G7 Exclusive» на производство короткого исторического видеоролика.

    В управлении культуры пояснили, что речь идет о закупке услуг по модерации информационных систем и контентному наполнению для центра «Ұлы Дала Елі».

    По информации ведомства, видеоролик должен представить историю Казахстана от истоков до современности через различные художественные формы — петроглифы, «звериный стиль», восточные миниатюры, национальные орнаменты, живопись, графику и другие направления искусства.

    Видеоматериал планируется демонстрировать в специальном голографическом шоу-зале. Продолжительность ролика — до 7 минут.

    В управлении государственных закупок Туркестанской области уточнили, что проект трижды выставлялся на открытый конкурс, однако каждый раз торги признавались несостоявшимися:

    • 25 июня – 2 июля 2025 года — ни один участник не допущен, конкурс признан несостоявшимся 8 июля;
    • 21 – 28 августа 2025 года — допущен один потенциальный поставщик, конкурс признан несостоявшимся 29 сентября;
    • 8 – 14 октября 2025 года — аналогичная ситуация, конкурс признан несостоявшимся 17 октября.

    После трех неудачных попыток закупки было принято решение заключить договор с одним поставщиком на основании пункта 3 статьи 16 Закона РК «О государственных закупках».

    Стоимость договора, подписанного 28 ноября, составляет 100 800 000 тенге с учетом НДС. Срок исполнения оговорен до конца этого года.

    Ранее сообщалось, какие отрасли стали наиболее затратными в Жамбылской области. По итогам года в регионе через конкурсы государственных закупок распределили 133 млрд тенге на 631 лот. Основная часть средств была направлена на строительство, ремонт и инженерную инфраструктуру.

