    07:27, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    133 млрд тенге на госзакупки: какие отрасли стали самыми затратными в Жамбылской области

    В регионе подвели итоги за год. Через конкурсы распределили деньги на 631 лот. Больше всего средств ушло на строительство, ремонт и инженерную инфраструктуру — именно эти направления стали самыми затратными, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Госзакупки
    Фото: прокуратура СКО

    С начала года в управление госзакупок поступили заявки на проведение 652 лотов общей стоимостью 137,3 млрд тенге. Почти все процедуры завершились определением победителей — по итогам конкурсов были выбраны поставщики по 631 лоту. Сумма выигранных предложений составила 133,9 млрд тенге.

    Большая часть контрактов досталась местному бизнесу. Компании, зарегистрированные в Жамбылской области, выиграли 500 лотов на 100,4 млрд тенге. Поставщики из других регионов взяли 131 лот на сумму 33,5 млрд тенге.

    Самые крупные траты пришлись на строительные и инфраструктурные проекты. В течение года на портале закупок опубликовали 143 таких объекта на сумму 120,3 млрд тенге. Значительная часть средств ушла на возведение и ремонт социальных объектов, жилья, школ, спортивных и культурных зданий (46,7 млрд тенге). Существенными оказались и расходы на электроснабжение (22,1 млрд тенге), дороги и мосты (24,67 млрд тенге), капитальные ремонты (13,5 млрд тенге), а также проекты по обеспечению населенных пунктов водой, теплом и водоотведением (12,1 млрд тенге). Более мелкие позиции — вроде отдельных объектов газоснабжения (0,8 млрд тенге) или локальных ремонтов — заняли небольшой процент от общего объема.

    Закупки, не связанные со строительством, тоже заняли заметное место, но их масштаб оказался куда скромнее. В течение года через портал провели 509 таких процедур на сумму 17 млрд тенге. Здесь речь идет о поставке товаров, различных услугах и работах технического характера — всем том, что нужно учреждениям для ежедневной деятельности, но не требует крупных инвестиций.

    Ранее сообщалось, что в Алматы усилят меры против недобросовестных подрядчиков.

    Госучреждения и предприятия Павлодара оштрафовали за нарушения в госзакупках.

    Теги:
    Госзакупки Регионы Казахстана Жамбылская область Государственные закупки
    Алексей Поляков
    Автор
