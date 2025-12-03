133 млрд тенге на госзакупки: какие отрасли стали самыми затратными в Жамбылской области

С начала года в управление госзакупок поступили заявки на проведение 652 лотов общей стоимостью 137,3 млрд тенге. Почти все процедуры завершились определением победителей — по итогам конкурсов были выбраны поставщики по 631 лоту. Сумма выигранных предложений составила 133,9 млрд тенге.

Большая часть контрактов досталась местному бизнесу. Компании, зарегистрированные в Жамбылской области, выиграли 500 лотов на 100,4 млрд тенге. Поставщики из других регионов взяли 131 лот на сумму 33,5 млрд тенге.

Самые крупные траты пришлись на строительные и инфраструктурные проекты. В течение года на портале закупок опубликовали 143 таких объекта на сумму 120,3 млрд тенге. Значительная часть средств ушла на возведение и ремонт социальных объектов, жилья, школ, спортивных и культурных зданий (46,7 млрд тенге). Существенными оказались и расходы на электроснабжение (22,1 млрд тенге), дороги и мосты (24,67 млрд тенге), капитальные ремонты (13,5 млрд тенге), а также проекты по обеспечению населенных пунктов водой, теплом и водоотведением (12,1 млрд тенге). Более мелкие позиции — вроде отдельных объектов газоснабжения (0,8 млрд тенге) или локальных ремонтов — заняли небольшой процент от общего объема.

Закупки, не связанные со строительством, тоже заняли заметное место, но их масштаб оказался куда скромнее. В течение года через портал провели 509 таких процедур на сумму 17 млрд тенге. Здесь речь идет о поставке товаров, различных услугах и работах технического характера — всем том, что нужно учреждениям для ежедневной деятельности, но не требует крупных инвестиций.

Ранее сообщалось, что в Алматы усилят меры против недобросовестных подрядчиков.

Госучреждения и предприятия Павлодара оштрафовали за нарушения в госзакупках.