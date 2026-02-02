РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:35, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Зоологи трое суток охраняли снежного барса в горах Алматы

    Сотрудники Института зоологии РК и национального парка «Иле-Алатау» в течение трех дней и ночей охраняли редкого снежного барса в Большом Алматинском ущелье, который спустился вниз, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фотограф запечатлел снежного барса в горах Алматы
    кадр из видео из Instagram_dots_foto

    После появления в социальных сетях видеозаписей с ирбисом в горы устремились туристы, блогеры и фотоохотники. Люди пытались приблизиться к животному, запускали дроны, шумели и нарушали правила поведения на особо охраняемой природной территории. Тем самым, по мнению зоологов, они создавали угрозу как для хищника, так и для собственной безопасности.

    В связи с этим специалистам пришлось круглосуточно находиться рядом, чтобы защитить животное от стресса и возможных последствий.

    Для мониторинга и оценки состояния здоровья ученые установили на снежного барса спутниковый ошейник и взяли необходимые анализы. В настоящее время ирбис благополучно покинул данную территорию и переместился в безопасную зону.

    В Институте зоологии РК напомнили, что снежный барс является редким видом, занесенным в Красную книгу Казахстана, а встречи с дикими хищниками могут привести к трагическим последствиям.

    Ранее мы писали, что фотограф сумел запечатлеть снежного барса в горах вблизи Алматы.

    По последним данным, в заповедниках страны обитает около 189 особей снежного барса.

    Теги:
    Горы Снежный барс Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают