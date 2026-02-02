Зоологи трое суток охраняли снежного барса в горах Алматы

После появления в социальных сетях видеозаписей с ирбисом в горы устремились туристы, блогеры и фотоохотники. Люди пытались приблизиться к животному, запускали дроны, шумели и нарушали правила поведения на особо охраняемой природной территории. Тем самым, по мнению зоологов, они создавали угрозу как для хищника, так и для собственной безопасности.

В связи с этим специалистам пришлось круглосуточно находиться рядом, чтобы защитить животное от стресса и возможных последствий.

Для мониторинга и оценки состояния здоровья ученые установили на снежного барса спутниковый ошейник и взяли необходимые анализы. В настоящее время ирбис благополучно покинул данную территорию и переместился в безопасную зону.

В Институте зоологии РК напомнили, что снежный барс является редким видом, занесенным в Красную книгу Казахстана, а встречи с дикими хищниками могут привести к трагическим последствиям.

Ранее мы писали, что фотограф сумел запечатлеть снежного барса в горах вблизи Алматы.

По последним данным, в заповедниках страны обитает около 189 особей снежного барса.