Знамя Победы: как уникальный экспонат оказался в музее Астаны

Экспонат был передан Казахстану в 2015 году и с тех пор стал неотъемлемой частью в музейной экспозиции. Как сообщил руководитель музея Даулет Кадыров, данное знамя — одна из самых ценных реликвий, хранящихся в музее.

Фото: Военно-исторический музей МО РК

Речь идет о копии боевого знамени 150-й стрелковой дивизии, которое сыграло ключевую роль в штурме Берлина. Особая гордость казахстанцев в том, что в составе этой дивизии сражались и бойцы из Казахстана, а первым, кто водрузил красное знамя над Рейхстагом, был наш земляк Рахымжан Кокшкарбаев.

— Таких флагов было изготовлено девять. Но самыми первыми, 30 апреля 1945 года, красное самодельное знамя водрузили именно наши земляки — Рахымжан Кошкарбаев и Григорий Булатов. Официально Знамя Победы появилось на куполе Рейхстага уже 1 мая, — пояснил Д. Кадыров.

Кадр из видео

Согласно музейной документации и архивным свидетельствам, 30 апреля 1945 года Кошкарбаев вместе с бойцом Булатовым под непрерывным огнем преодолел несколько сотен метров открытого пространства и укрепил знамя на фасаде Рейхстага.

— В наших фондах хранится копия боевого донесения, где зафиксирован подвиг Кошкарбаева. Также есть воспоминания очевидцев и документы, ранее не публиковавшиеся. Это позволяет объективно восстановить события тех дней, — рассказал научный сотрудник Военно-исторического музея Серик Абдрахманов.

Фото: Из архива Военно-исторического музея МО РК

Некоторое время подвиг Кошкарбаева замалчивался. Причины во многом лежат в политической плоскости. Он не был членом партии, а его происхождение и биография не соответствовали тогдашнему образу «идеального героя». Только в постсоветский период началась активная работа по восстановлению исторической справедливости.

Военно-исторический музей в Астане сыграл в этом важную роль. Здесь хранятся уникальные экспонаты, связанные с именем героя, включая копию его солдатской книжки, фрагменты письма родным, а также реконструкция флага, который он водрузил.

Музей также выступает инициатором научных конференций, выпускает сборники документов и проводит образовательные программы. Благодаря этому имя Кошкарбаева стало ближе новому поколению казахстанцев.

Сегодня всё больше молодежи проявляет интерес к истории. Школьники и студенты приходят в музей не только с экскурсиями, но и в рамках исследовательских проектов, участвуют в конкурсах и акциях, посвященных героям войны.

— Нас радует, что молодежь воспринимает историю не как скучные даты в учебнике, а как живое знание. Когда подростки сами исследуют судьбы солдат, участвуют в исторических реконструкциях или пишут эссе о героях — это значит, что память жива, — говорит С. Абдрахманов.

Фото: Военно-исторический музей МО РК

Сегодня в музее представлены копии флагов 23 дивизий и бригад, 16 из которых были сформированы на территории Казахстана. Все они размещены в зале военной истории, где каждый желающий может узнать о подвигах соединений, в которых служили казахстанцы.

— Мы активно участвуем в передвижных выставках, вывозим Знамя Победы в школы, университеты, другие города страны. Это важная миссия — показать молодежи и подрастающему поколению, какой ценой была достигнута Победа, — рассказывает руководитель музея Даулет Кадыров.

В целях сохранности экспонатов музей строго соблюдает температурно-влажностный и световой режимы. По словам сотрудников, фотографировать такие экспонаты запрещено. Однако в случае с копией музею разрешается использовать ее в образовательных и патриотических целях.

— Оригинал Знамени хранится в Москве. У нас — копия, поэтому условия ее хранения немного облегчают возможность участия в публичных мероприятиях, — добавил Д. Кадыров.

Знамя Победы в Астане — живое напоминание о героизме, мужестве и стойкости советских солдат, среди которых были и тысячи казахстанцев.