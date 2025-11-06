ЗКО занимает первое место в стране по поголовью КРС мясного направления

В Уральске на примере отечественных предприятий QazExpoCentre-Pipe и «Кублей» Премьер-министр ознакомился с проводимой в регионе работой по привлечению инвестиций, наращиванию переработки в АПК, а также внедрению цифровых технологий в производство в рамках задач, обозначенных Главой государства в Послании народу.

Фото: primeminister.kz

По данным акимата Западно-Казахстанской области, объем промышленной продукции за 9 месяцев т. г. вырос на 4,7%. Наибольшая динамика достигнута в обрабатывающей промышленности — 20,8%.

На площадке QazExpoCentre-Pipe Премьер-министр ознакомился с технологическим процессом выпуска насосно-компрессорных, обсадных и бесшовных труб для нефтегазовой отрасли. Мощность предприятия составляет 40 тыс. тонн труб в год. Продукция востребована среди нефтедобывающих и сервисных компаний РК, ближнего и дальнего зарубежья.

Фото: primeminister.kz

В рамках цифровизации производства внедрена система нанесения QR-кодов на продукцию. В активной фазе ведется работа по технологиям радиочастотной идентификации трубопроводов, а также вхождению в глобальную трекинговую систему. Кроме того, у производителя есть собственные разработки, обеспечивающие высокую герметичность и технологичность в сложных условиях добычи нефти и газа.

Здесь же Премьер-министру было доложено о ходе реализации крупных инвестиционных проектов в регионе. Объем прямых иностранных инвестиций по итогам полугодия 2025 года в ЗКО составил $1,1 млрд. По данному показателю регион занимает 3 место в РК после Алматы и Астаны. Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев доложил о проводимой работе по запуску 73 новых инвестпроектов с созданием более 10 тыс. новых рабочих мест в течение ближайших пяти лет.

Фото: primeminister.kz

Олжас Бектенов подчеркнул, что результатом реализации инвестпроектов должно стать развитие экономики, создание новых рабочих мест в целях повышения уровня доходов и качества жизни граждан. Поручено проактивно работать с инвесторами по приоритетным направлениям, таким как промышленность, энергетика, инфраструктурное развитие, АПК и др.

На территории ТОО «Кублей» Премьер-министр ознакомился с темпами развития в области глубокой переработки сельхозпродукции. На предприятии действуют мясоперерабатывающий комплекс и завод, где производится 65% консервной продукции РК и создано свыше 700 рабочих мест. В ассортименте — более 200 наименований продукций, реализуемой по всей стране, а также экспортируемой в ОАЭ, Китай, Турцию, Россию, Кыргызстан и др. В планах создание собственной сырьевой базы с откормочной площадкой на 20 тыс. голов.

По итогам третьего квартала т. г., объем валовой продукции сельского хозяйства ЗКО вырос почти на 6%. По поголовью КРС мясного направления регион занимает 1 место в стране. Действуют 16 откормочных площадок на 45,6 тыс. голов.

Олжас Бектенов подчеркнул важность обеспечения внутреннего рынка отечественной продукцией и акцентировал внимание на необходимости активного развития глубокой переработки в АПК.

На сегодня сельхозтоваропроизводителям со стороны государства оказывается всесторонняя поддержка. В частности, льготное финансирование весенне-полевых и уборочных работ в этом году доведено до 1 трлн тенге.

Профильным министерствам совместно с акиматом Западно-Казахстанской области поручено усилить работы по раскрытию потенциала региона, в особенности в области сельхозкооперации и формирования новых цепочек переработки и сбыта продукции.

В рамках рабочей поездки Премьер-министр ознакомился с ходом подготовки к XXI Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который состоится 11-12 ноября т.г. в Уральске.

Заместитель акима области Каиржан Мендигалиев доложил о развитии социальной инфраструктуры на примере нового спортивно-оздоровительного комплекса «Жайық арена», построенного по поручению Президента компанией «КазМунайГаз». Для увеличения охвата граждан, вовлеченных в массовые виды спорта, в области функционирует свыше 1 500 спортивных объектов, включая 22 детско-юношеские спортивные школы. Ведется работа по привлечению частных инвестиций в строительство новых спорткомплексов, бассейнов и площадок. В регионе в пилотном режиме приступили к внедрению системы Qadam.AI — первой в Казахстане мультиплатформенной цифровой экосистемы управления спортом. Проект нацелен на повышение прозрачности процессов — от бюджетирования до индивидуальных результатов спортсменов.

