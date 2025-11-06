Поручения Президента: в ЗКО для пострадавших от паводков построено 889 домов

В частности, были посещены дома, построенные для семей, пострадавших в период паводков 2024 года, и набережная, на примере которой осмотрен результат берегоукрепительных работ вдоль реки Жайык.

Всего в Западно-Казахстанской области для пострадавших от паводков семей построено 889 домов, из них в городе Уральске — 451 жилой дом.

Строительные работы были полностью завершены в сентябре 2024 года, после чего жилье передано семьям. На сегодняшний день все дома обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

Фото: primeminister.kz

Также Глава Правительства ознакомился с берегоукрепительными работами вдоль реки Жайык и реконструкцией набережной. Для защиты берега и русла реки, жилых домов построена дамба длиной 383,6 метров. В целом, для защиты населенных пунктов от паводков в области построено 143 км защитных дамб, 9 км водоотводных каналов, очищено 74 км магистральных каналов.

Фото: primeminister.kz

Реконструкция набережной велась с мая по сентябрь текущего года. Согласно проекту, в целях защиты от подтоплений набережная реки была поднята на более высокий уровень. Вся территория полностью благоустроена, установлены декоративные ограждения.

На площади 8 тыс. м2 уложены тротуары, установлено 102 уличных фонаря, высажено свыше 16 тыс.м2 газона и 768 саженцев декоративных деревьев. Реконструированы детская игровая, спортивная площадка, воркаут-зона и др.

