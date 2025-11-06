РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:07, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Поручения Президента: в ЗКО для пострадавших от паводков построено 889 домов

    Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в ЗКО ознакомился с ходом исполнения поручений Главы государства по развитию инфраструктуры и благоустройству, а также с противопаводковым мерами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    Поручения Президента: в ЗКО для пострадавших от паводков построено 889 домов
    Фото: primeminister.kz

    В частности, были посещены дома, построенные для семей, пострадавших в период паводков 2024 года, и набережная, на примере которой осмотрен результат берегоукрепительных работ вдоль реки Жайык.

    Всего в Западно-Казахстанской области для пострадавших от паводков семей построено 889 домов, из них в городе Уральске — 451 жилой дом.

    Строительные работы были полностью завершены в сентябре 2024 года, после чего жилье передано семьям. На сегодняшний день все дома обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

    Поручения Президента: в ЗКО для пострадавших от паводков построено 889 домов
    Фото: primeminister.kz

    Также Глава Правительства ознакомился с берегоукрепительными работами вдоль реки Жайык и реконструкцией набережной. Для защиты берега и русла реки, жилых домов построена дамба длиной 383,6 метров. В целом, для защиты населенных пунктов от паводков в области построено 143 км защитных дамб, 9 км водоотводных каналов, очищено 74 км магистральных каналов.

    Поручения Президента: в ЗКО для пострадавших от паводков построено 889 домов
    Фото: primeminister.kz

    Реконструкция набережной велась с мая по сентябрь текущего года. Согласно проекту, в целях защиты от подтоплений набережная реки была поднята на более высокий уровень. Вся территория полностью благоустроена, установлены декоративные ограждения.

    На площади 8 тыс. м2 уложены тротуары, установлено 102 уличных фонаря, высажено свыше 16 тыс.м2 газона и 768 саженцев декоративных деревьев. Реконструированы детская игровая, спортивная площадка, воркаут-зона и др.

    Ранее сообщалось о том, что Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область ознакомился с ходом исполнения поручений Главы государства по развитию нефтегазовой отрасли. 

    Правительство Инфраструктура ЗКО Поручения Президента Премьер-министр РК Благоустройство Паводки
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
