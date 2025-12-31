Зимняя Астана стала финальной точкой популярного французского телешоу
Французский телеканал M6 объявил о выходе нового сезона международного приключенческого шоу Pékin Express, полностью снятого в зимний период на территории Казахстана. Финал проекта прошел в Астане, передает агентство Kazinform cо ссылкой на сайт акимата столицы.
Премьера состоялась 7 ноября 2025 года, трансляция выходит по пятницам в 21:10, а также размещается на цифровой платформе M6+.
Pékin Express — международный телевизионный формат, производимый бельгийской телевизионной компанией Eccholine. Проект адаптирован в более чем 15 странах мира, включая Францию, Испанию, Италию и Бельгию. Средняя телеаудитория сезона во Франции ежегодно составляет от 2 до 3 миллионов зрителей, а отдельные эпизоды привлекают до 4 миллионов.
Дополнительный охват формируется за счет цифровых просмотров на M6+ и размещения в социальных сетях проекта.
Сезон 2025 года прошел под названием «La Route des Glaces». Съемки полностью проходили зимой и стали одними из самых сложных за время существования проекта. Финальные этапы и церемония определения победителей состоялись в Астане.
Съемочная группа работала на ключевых культурных и архитектурных объектах города. В эфире будет представлен зимний городской ландшафт столицы, транспортная инфраструктура и современные общественные пространства.
Трансляция финальных эпизодов обеспечит значительное внимание зарубежной аудитории к Казахстану. Показ в прайм-тайм на телеканале M6, цифровое размещение сезона и публикации в СМИ создадут дополнительный информационный эффект.
Ожидается рост интереса к Астане как туристическому направлению и площадке для международных телепроектов.
Посмотреть программу и насладиться зимними видами Астаны можно по ссылке.
