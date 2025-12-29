Более 700 астанчан приняли участие в новогоднем забеге

Был организован финальный забег 2025 года, который пользуется популярностью среди видов массового спорта. Несмотря на то, что столбики термометров показывали 20 градусов мороза, более 700 человек выразили желание принять участие.

— Спорт в Астане — это не только достижения и медали, но и здоровье жителей, качество жизни и честь страны. Кроме того, бег — доступный и всесезонный вид спорта. Об этом свидетельствуют наши граждане, пришедшие на сегодняшнее новогоднее спортивное мероприятие. Выражаем благодарность всем, кто ведет здоровый образ жизни, — сказал заместитель руководителя дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий акимата города Астаны Ержигит Осербай.

По показателю 2025 года численность населения, регулярно занимающегося спортом в столице, составляет 42% (более 670 тыс. человек). В этом году проведено 877 спортивно-массовых мероприятий, охвачено около 1 миллиона жителей.

Фото: акимат Астаны

Самым молодым участникам, собравшимся на забеге, было восемь лет, а самым возрастным — 92 года.

— Сегодня мой день рождения. Мне 92 года. В этот знаменательный момент я решила принять участие в новогоднем забеге Астаны. Пробежала 5 километров за 45 минут. Ранее на Almaty и Turkistan marathon я преодолела дистанцию в 10 километров за 1 час 40 минут. В последние годы я стала страдать от головных болей, поэтому в возрасте 88 лет начала заниматься скандинавской ходьбой. Всем молодым людям советую сократить поездки на автомобиле и ежедневно проходить не менее 5 километров. В противном случае, ничего не делая, вы будете разрушать свое здоровье. Старайтесь не только пробовать спорт, но и своими действиями менять свое окружение. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! — рассказала 92-летняя Салиха Зигангерова.

В конце мероприятия участникам предложили горячий чай и специальный новогодний подарок, а также среди них разыграли лотерею, где можно было выиграть бытовую технику, такую как телевизор и холодильник.