Зимние матчи «Кайрата» могут пройти в Астане

Об этом в кулуарах Правительства сообщил генеральный секретарь Казахстанской Федерации футбола Давид Лория.

- Они объявили уже о том, что направили в УЕФА запрос о переносе зимних матчей в Астану. Понятно, что из-за климатических условий это будет удобнее. И в этой ситуации больше болельщиков смогут посетить эти матчи, потому что стадион самый большой в стране, – сказал Давид Лория.

Ранее генеральный секретарь КФФ высказался о стоимости билетов на футбольные матчи алматинского «Кайрата».

Согласно календарю, «Кайрат» в нынешней Лиги чемпионов должен сыграть на домашнем стадионе 9 декабря с греческим «Олимпиакосом», а 20 января 2026 года — с бельгийским «Брюгге». Центральный стадион Алматы, несмотря на соответствие всем требованиям УЕФА, в данный момент не имеет полноценной крыши, способной защитить арену от холодов, а в декабре и ноябре температура воздуха в Алматы опускается намного ниже нуля.

Напомним, в ночь с 5 на 6 ноября в Милане состоится матч четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором итальянский «Интер» примет «Кайрат».