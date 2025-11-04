РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:27, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Зимние матчи «Кайрата» могут пройти в Астане

    ФК «Кайрат» направил запрос в УЕФА о переносе зимних матчей в Астану, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Астана арена
    Фото: Акорда

    Об этом в кулуарах Правительства сообщил генеральный секретарь Казахстанской Федерации футбола Давид Лория.

    - Они объявили уже о том, что направили в УЕФА запрос о переносе зимних матчей в Астану. Понятно, что из-за климатических условий это будет удобнее. И в этой ситуации больше болельщиков смогут посетить эти матчи, потому что стадион самый большой в стране, – сказал Давид Лория.

    Ранее генеральный секретарь КФФ высказался о стоимости билетов на футбольные матчи алматинского «Кайрата».

    Согласно календарю, «Кайрат» в нынешней Лиги чемпионов должен сыграть на домашнем стадионе 9 декабря с греческим «Олимпиакосом», а 20 января 2026 года — с бельгийским «Брюгге». Центральный стадион Алматы, несмотря на соответствие всем требованиям УЕФА, в данный момент не имеет полноценной крыши, способной защитить арену от холодов, а в декабре и ноябре температура воздуха в Алматы опускается намного ниже нуля.

    Напомним, в ночь с 5 на 6 ноября в Милане состоится матч четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором итальянский «Интер» примет «Кайрат».

    Теги:
    Спорт Футбол Астана ФК «Кайрат»
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
