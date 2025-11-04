Это было дорого — КФФ о стоимости билетов «Кайрата»

— Мы, как федерация футбола, свои рекомендации высказали. Считаем, что это было очень дорого. Но политику цен определяет сам клуб, поэтому здесь мы не имеем никаких рычагов на данный момент, чтобы повлиять на их ценообразование. Мы, конечно, понимаем, что это дорого, — сказал генеральный секретарь КФФ в кулуарах Правительства.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какую стоимость Федерация считает приемлемой, Давид Лория отметил, что в европейских клубах аналогичные цены значительно ниже.

— Мы знаем, что, например, в Милане билет в гостевой сектор начинается от 7 тысяч тенге для наших болельщиков. То есть от 7 тысяч и выше — это нормальная цена, по которой человек пойдет и с удовольствием посмотрит футбол. Конечно, когда цена намного выше, болельщику становится сложнее. По сути, это первая практика, когда такие цены были на футбольный матч. Мы надеемся, что сейчас они разительно упадут и цена будет адекватная, — заключил генеральный секретарь КФФ.

Ранее мы писали о том, что цены билетов на матч «Кайрата» в Италии оказались ниже, чем в Алматы.