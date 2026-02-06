Зимнее развлечение в Сарани обернулось неожиданным инцидентом

После заливки катка на территории стадиона «Сункар» в социальных сетях появилось видео, вызвавшее активную реакцию пользователей.

На кадрах под прозрачной ледяной поверхностью отчетливо видны замерзшие рыбы. По словам автора ролика, мальки оказались вмерзшими прямо в лед.

Жители города предполагают, что воду для катка могли взять из расположенного неподалеку водоема, где обитает мелкая рыба. По их версии, перед заливкой воду не очистили должным образом, из-за чего рыба попала на каток вместе с ней.

Ситуацию прокомментировали в акимате Сарани, отметив, что работы выполняла подрядная организация.

— Благоустройством катка на территории стадиона «Сункар» занималась подрядная организация. Для этих работ использовалась вода из водохранилища. В результате в воде оказались мальки. Понимаем обеспокоенность жителей, поэтому будет проведена работа по недопущению подобных ситуаций в дальнейшем, — сообщили в акимате города.

Власти заверили, что выводы будут сделаны, чтобы в будущем подобные инциденты не омрачали открытие городских объектов и не вызывали вопросов у жителей.

Ранее сообщалось, что с января по март в Карагандинской области проводят противозаморные мероприятия на озерах и водохранилищах.