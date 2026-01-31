Зимняя аэрация спасает рыбу в водоемах Карагандинской области

С января по март в Карагандинской области проводят противозаморные мероприятия на озерах и водохранилищах. В зимний период плотный лед и снежный покров существенно ограничивают доступ воздуха в воду, создавая угрозу для жизни рыбы. Чтобы сохранить экосистему, специалисты бурят лунки, устанавливают аэраторы и регулярно контролируют показатели качества воды.

Одним из объектов, где ведутся такие работы, стало Федоровское водохранилище. Здесь обитают окунь, карась и карп, встречаются плотва, сазан и щука. Водоем имеет резервный статус: промышленный вылов запрещен, при этом любительская рыбалка разрешена.

Фото: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области

Как отметил руководитель оперативной группы карагандинского хозяйства по охране лесов и животного мира Батыр Корикбаев, в холодный период основное внимание сосредоточено на профилактике замора.

— Зимой наша главная задача — предотвратить гибель рыбы. Если вода остается чистои и без посторонних запахов, значит, состояние водоема стабильное. Такие противозаморные мероприятия мы проводим и на других объектах региона, — пояснил он.

В морозы толщина льда на водоемах может достигать одного метра. В таких условиях специалисты в среднем прорубают от 20 до 30 лунок на каждые 100 квадратных метров поверхности. Чем больше отверстий, тем выше вероятность сохранить рыбные запасы.

Особое внимание уделяют участкам без течения, где существует риск полного промерзания. Для улучшения воздухообмена в лунках используют камыш. Главный специалист Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Абай Альжанов пояснил, что этот метод остается одним из самых эффективных.

Фото: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области

— Камыш устанавливается непосредственно в лунку. Он препятствует ее быстрому замерзанию, не дает полностью перекрыться отверстию, обеспечивает выход газов и одновременно способствует поступлению кислорода в воду, — рассказал специалист.

По действующим нормативам содержание растворенного кислорода в воде должно быть не ниже 9 миллиграммов на литр. Поддержание этого уровня напрямую влияет на выживаемость водных обитателей и общее состояние экосистемы.

Всего в Карагандинской области насчитывается 179 водоемов местного значения и два республиканского. Из них 104 находятся в ведении природопользователей, которые самостоятельно выполняют противозаморные работы. Аналогичные мероприятия проводятся и на озере Балхаш: на участке протяженностью три километра здесь пробурили около 100 лунок для улучшения кислородного режима.

