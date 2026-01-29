РУ
    02:10, 29 Январь 2026

    Браконьер на Балхаше незаконно добыл свыше 100 килограммов рыбы

    Мужчину приговорили к трем годам ограничения свободы, а лодку и снасти конфисковали, передает корреспондент агентства Kazinform.

    браконьеры
    Фото: ДП Карагандинской области

    Осенью прошлого года поездка на озеро Балхаш для жителя Мойынкумского района обернулась уголовным делом. Мужчина вышел на водоем без каких-либо разрешительных документов и договора на ведение рыбного хозяйства, рассчитывая добыть рыбу для последующей выгоды.

    Для незаконного промысла он использовал моторную лодку с подвесным двигателем, а также запрещенные орудия лова. За время такой рыбалки ему удалось добыть свыше 112 килограммов рыбы. Размер ущерба, причиненного государству, превысил 576 тысяч тенге.

    В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Сторона обвинения настаивала на назначении наказания в виде трех лет ограничения свободы.

    С учетом признания вины и отсутствия отягчающих обстоятельств суд признал мужчину виновным в незаконной добыче рыбных ресурсов с использованием самоходного плавсредства и назначил наказание в виде трех лет ограничения свободы с лишением права заниматься рыболовной деятельностью сроком на три года.

    Кроме того, с осужденного взыскана сумма причиненного государству ущерба. Моторная лодка, подвесной двигатель, сети и незаконно добытая рыба конфискованы в доход государства.

    Ранее сообщалось, что браконьеры нанесли ущерб природе Жамбылской области на 92 млн тенге.

    Троих астанчан осудили за вылов 640 кг рыбы в нацпарке Акмолинской области.

