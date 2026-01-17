На 92 млн тенге нанесли ущерб браконьеры природе Жамбылской области

По данным управления природных ресурсов, за год на землях государственного лесного фонда и в резервных охотничьих угодьях проведено 1073 рейдовых мероприятия. По их результатам за нарушения лесного законодательства, а также правил охоты и рыболовства составлено 682 административных протокола. Общая сумма наложенных штрафов превысила 11 млн тенге.

Кроме того, в 2025 году зарегистрировано восемь уголовных дел по фактам грубого нарушения охотничьего законодательства. В числе незаконно добытых животных — архар, джейран, косуля и дикие кабаны. Отдельные случаи зафиксированы на территориях особо охраняемых природных зон, что повлекло особенно крупный размер экологического ущерба.

Для сравнения, в 2024 году по фактам незаконной охоты было возбуждено семь уголовных дел, а общий ущерб природе оценивался почти вдвое ниже — около 50 млн тенге. По большинству этих дел судами были вынесены обвинительные приговоры с назначением наказания в виде ограничения свободы сроком до четырех лет.

В профильном ведомстве отмечают, что борьба с браконьерством остается одним из приоритетных направлений. В регионе продолжаются рейдовые мероприятия с участием инспекторов лесной охраны и охотничьих хозяйств, а также принимаются меры по усилению контроля за сохранением редких и охраняемых видов животных.

