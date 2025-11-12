Браконьеров с 252 кг рыбы задержали на озере Балхаш

— В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» на акватории озера Балхаш была задержана моторная лодка. Управляли плавсредством двое мужчин — 35-летний житель области Жетысу и 37-летний житель города Талдыкорган, — передается в сообщении.

Во время осмотра лодки изъято восемь ящиков с разнообразной рыбой. Среди изъятого — судак, берш, лещ, жерих, сом и сазан. Общий вес незаконного улова составил 252,3 кг.

Кроме того, в лодке была обнаружена и конфискована запрещенная сеть китайского производства длиной 2500 метров.

Ущерб составил 1,2 миллиона тенге.

По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело.

Операция прооведена сотрудниками природоохранной полиции департамента полиции Карагандинской области совместно с сотрудниками линейного отдела полиции города Балхаш и Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции.

Ранее сообщалось о задержании браконьеров с тушами косуль в Карагандинской области.

Также более 17 тысяч рогов и 500 туш сайгаков изъяли у браконьеров в Казахстане.