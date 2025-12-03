РУ
телерадиокомплекс президента РК
    02:30, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Троих астанчан осудили за вылов 640 кг рыбы в нацпарке Акмолинской области

    Преступление относится к категории тяжких и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет, но мужчины попали под амнистию и получили лишь по 4 года лишения свободы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    браконьеры
    Фото: ДП Карагандинской области

    Как сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда, уголовное дело в отношении трех жителей города Астаны за незаконную добычу рыбы с причинением крупного ущерба по п. 1 ч.4 ст. 335 УКРК было рассмотрено в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области с участием присяжных заседателей.

    — Вердиктом присяжных заседателей З., М. и У. признаны виновными в том, что в сентябре 2024 года в районе Биржан сал Акмолинской области на озере Жокей, расположенном на территории Государственного национального природного парка «Бурабай», без соответствующего разрешения выловили 640 кг рыбы, причинив государству ущерб на сумму более 9 млн тенге. Совершенное преступление относится к категории тяжких и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет, — отметили в ведомстве.

    Смягчающими обстоятельствами стало раскаяние подсудимых, добровольное возмещение причиненного материального ущерба и наличие малолетних детей.

    Применив Закон «Об амнистии, в связи с тридцатилетием Конституции РК», суд назначил каждому фигуранту дела лишение свободы на 4 года. Мужчины также лишены права заниматься рыболовным промыслом на 5 лет, с конфискацией в доход государства орудий и предмета совершения уголовного правонарушения — лодки, сетей и рыбы.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Ранее сообщалось, что браконьеров с 252 кг рыбы задержали на озере Балхаш.

    Закон и право Суды Браконьерство Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
