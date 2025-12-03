Троих астанчан осудили за вылов 640 кг рыбы в нацпарке Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда, уголовное дело в отношении трех жителей города Астаны за незаконную добычу рыбы с причинением крупного ущерба по п. 1 ч.4 ст. 335 УКРК было рассмотрено в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области с участием присяжных заседателей.

— Вердиктом присяжных заседателей З., М. и У. признаны виновными в том, что в сентябре 2024 года в районе Биржан сал Акмолинской области на озере Жокей, расположенном на территории Государственного национального природного парка «Бурабай», без соответствующего разрешения выловили 640 кг рыбы, причинив государству ущерб на сумму более 9 млн тенге. Совершенное преступление относится к категории тяжких и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет, — отметили в ведомстве.

Смягчающими обстоятельствами стало раскаяние подсудимых, добровольное возмещение причиненного материального ущерба и наличие малолетних детей.

Применив Закон «Об амнистии, в связи с тридцатилетием Конституции РК», суд назначил каждому фигуранту дела лишение свободы на 4 года. Мужчины также лишены права заниматься рыболовным промыслом на 5 лет, с конфискацией в доход государства орудий и предмета совершения уголовного правонарушения — лодки, сетей и рыбы.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что браконьеров с 252 кг рыбы задержали на озере Балхаш.