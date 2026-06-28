Работникам СМИ вручили 66 квартир, включая жилье для региональных журналистов — Смадияров

— Уважаемые журналисты! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. В этом году День работников СМИ широко отмечается по всей стране. Особых почестей удостоены ветераны отрасли, известные журналисты. Многие из них стали обладателями высоких государственных наград, престижных премий и грантов. По сложившейся традиции ряду представителей отечественных масс-медиа от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева были вручены ключи от квартир.

На торжественной встрече, состоявшейся в Акорде по случаю праздника, Президент подчеркнул: «Считаю, что требует должного внимания труд региональных корреспондентов, которые неустанно работают на информационном поле. Поэтому по моему поручению в этом году впервые ключи от квартир будут вручены и журналистам, работающим в областях».

В соответствии с данной инициативой через Фонд президентских инициатив «Dara» в этом году работникам СМИ было предоставлено 66 квартир, из них 15 — в Астане, 15 — в Алматы, и по 2 квартиры — в 18 регионах, — написал Айбек Смадияров в Тelegram.