Работникам СМИ вручили 66 квартир, включая жилье для региональных журналистов — Смадияров
Региональным журналистам впервые вручили квартиры от имени Президента. Об этом сообщил советник Президента — пресс-секретарь Президента Республики Казахстан Айбек Смадияров, передает Kazinform.
— Уважаемые журналисты! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. В этом году День работников СМИ широко отмечается по всей стране. Особых почестей удостоены ветераны отрасли, известные журналисты. Многие из них стали обладателями высоких государственных наград, престижных премий и грантов. По сложившейся традиции ряду представителей отечественных масс-медиа от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева были вручены ключи от квартир.
На торжественной встрече, состоявшейся в Акорде по случаю праздника, Президент подчеркнул: «Считаю, что требует должного внимания труд региональных корреспондентов, которые неустанно работают на информационном поле. Поэтому по моему поручению в этом году впервые ключи от квартир будут вручены и журналистам, работающим в областях».
В соответствии с данной инициативой через Фонд президентских инициатив «Dara» в этом году работникам СМИ было предоставлено 66 квартир, из них 15 — в Астане, 15 — в Алматы, и по 2 квартиры — в 18 регионах, — написал Айбек Смадияров в Тelegram.
Журналисты из регионов также получили квартиры.
— Квартиры выделены не только представителям республиканских СМИ, но и сотрудникам местных печатных изданий, телеканалов, информационных порталов. Среди них и наши коллеги из самых отдаленных уголков страны. В частности, новоселье отмечают журналисты из города Аркалыка Костанайской области и Созакского района Туркестанской области.
Несомненно, это доброе начинание поможет закрепить в регионах специалистов информационной сферы, что в свою очередь будет способствовать развитию местных средств массовой информации в соответствии с требованиями времени. С праздником, дорогие коллеги! - отметил Айбек Смадияров.
Напомним, сегодня, 28 июня в Казахстане отмечается День работников средств массовой информации.