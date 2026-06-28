День работников СМИ: как Казахстан укрепляет журналистику и почему это важно для общества

28 июня в Казахстане отмечается День работников средств массовой информации — профессиональный праздник людей, которые ежедневно находятся в центре общественной жизни, первыми рассказывают о важных событиях, поднимают актуальные проблемы и формируют информационную повестку страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Именно по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева День работников СМИ получил статус самостоятельного профессионального праздника. В 2019 году по поручению Главы государства 28 июня было официально закреплено как День работников средств массовой информации. Это решение стало символом признания особой роли журналистского сообщества в развитии государства и общества.

Сегодня развитие медиасферы является одним из важных направлений государственной политики. Совершенствуется законодательство, расширяются меры социальной поддержки журналистов, развивается цифровая медиасреда, а профессия получает все большее общественное признание.

Современная медиасфера: сколько СМИ работают в стране

По официальным данным Министерства культуры и информации, сегодня в стране зарегистрировано 5 303 средства массовой информации. Из них 3 181 — периодические печатные издания, 253 телеканала, 97 радиостанций, а также 1 457 информационных агентств и сетевых изданий.

Параллельно с ростом медиарынка меняется и законодательная база. В 2023 году был принят Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», направленный на регулирование деятельности цифровых платформ и формирование прозрачного рынка интернет-рекламы.

Следующим важным этапом стало принятие в июне 2024 года Закона «О масс-медиа», который сформировал современные правовые условия для работы журналистов и средств массовой информации. Документ адаптировал законодательство к реалиям цифровой эпохи, закрепил новые подходы к развитию информационной отрасли.

Фото: акимат Астаны

Дополнительным шагом стало закрепление в новой Конституции, которая вступает в силу с 1 июля текущего года, гарантий свободы слова, права граждан на получение информации и защиты персональных данных. Эти нормы формируют основу для развития открытого, ответственного и современного информационного пространства.

Свобода слова и ответственность

Вопросы развития отечественной журналистики Глава государства Касым-Жомарт Токаев регулярно поднимает в своих выступлениях. Свобода слова является одним из базовых принципов демократического общества, отмечает Президент, однако она неразрывно связана с профессиональной ответственностью.

— В Казахстане созданы все условия для плюрализма мнений, законодательно закреплены свобода слова и запрет на цензуру. Однако свобода не имеет ничего общего со вседозволенностью, — отмечал Глава государства.

Она не должна использоваться для распространения дезинформации, манипуляций общественным мнением или нарушения прав граждан. В условиях стремительного развития цифровых платформ, социальных сетей и появления технологий дипфейков именно профессиональная журналистика, по мнению Касым-Жомарта Токаева, должна оставаться надежным ориентиром для общества, обеспечивая граждан достоверной и проверенной информацией.

Голос нации и зеркало общества

Глава государства неоднократно подчеркивал особую общественную миссию журналистов.

— Главное призвание журналистов — информировать общество, отражать чаяния и помыслы людей. Вы поднимаете самые насущные вопросы, волнующие народ, и преданно служите его интересам, — сказал Касым-Жомарт Токаев во время церемонии награждения работников СМИ.

Фото: Eгемен Казакстан

По его словам, именно благодаря отечественным средствам массовой информации граждане получают объективную информацию о происходящих в стране преобразованиях.

— Есть все основания называть средства массовой информации голосом нации и зеркалом общества, — подчеркнул Президент.

Особое значение Глава государства придал роли журналистов в период подготовки новой Конституции. По его оценке, представители СМИ обеспечили качественное информирование населения, организовали экспертные дискуссии и способствовали открытому общественному обсуждению конституционной реформы.

Касым-Жомарт Токаев даже отметил, что журналистское сообщество можно считать одним из соавторов нового Основного закона страны, поскольку именно благодаря профессиональной работе СМИ обсуждение проекта Конституции стало по-настоящему общенациональным.

Сколько зарабатывают журналисты

По данным Бюро национальной статистики, заработные платы работников медиасферы сегодня превышают средний уровень по экономике, который в первом квартале 2026 года составил 461,5 тыс. тенге.

Самые высокие доходы зафиксированы в сфере производства кино-, видеофильмов и телевизионных программ — в среднем 948,9 тыс. тенге в месяц, что почти втрое выше показателя прошлого года. В издательской деятельности среднемесячная номинальная заработная плата достигла 700,2 тыс. тенге, увеличившись на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В сфере создания программ и телерадиовещания средняя зарплата составила 625,9 тыс. тенге, также показав рост примерно на 15%.

Вместе с тем, несмотря на увеличение номинальных доходов, динамика реальной заработной платы остается неоднородной. В отдельных сегментах медиаотрасли покупательная способность зарплат в предыдущие годы снижалась под влиянием инфляции, что говорит о необходимости дальнейшего совершенствования мер социальной поддержки работников СМИ.

Поддержка журналистов стала системной

За последние годы государственная поддержка представителей медиасферы приобрела комплексный характер.

За последние три года жильем в Астане были обеспечены около 200 журналистов. По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, программа расширяется: впервые квартиры получат представители региональных средств массовой информации. В общей сложности в нынешнем году жилье будет предоставлено 66 работникам отрасли по всей стране.

Лучшим представителям профессии традиционно вручаются премии и награды, которые становятся не просто признанием заслуг, но и символом высокого стандарта национальной журналистики. Среди наиболее престижных — национальная премия URKER Awards, направленная на развитие мультимедийной журналистики и повышение профессиональных стандартов, телевизионная премия «Тұмар», парламентская премия «Парламент сөзі».

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

По мнению депутата Сената Парламента, президента Клуба главных редакторов Бибигуль Жексенбай, поддержка журналистов сегодня выходит за пределы привычной социальной сферы и превращается в стратегическую задачу государства.

— Журналист — это мост доверия между обществом и государством. Поэтому его социальная защита — это не просто вопрос одной профессии. Это вопрос информационной безопасности, общественной стабильности и национальной целостности. Сегодня конкуренция идет уже не только за экономические или политические ресурсы, но и за общественное сознание, информационное влияние и доверие граждан. Ложная информация, фейковые новости, внешнее информационное воздействие, технологии манипулирования в социальных сетях — все это напрямую влияет на национальную безопасность, — считает Бибигуль Жексенбай.

По словам депутата Сената, одним из важных направлений государственной поддержки остается улучшение социальных условий работников СМИ.

— Доброй традицией стало вручение жилья журналистам в преддверии Дня работников средств массовой информации. Каждый год десятки представителей профессии получают квартиры. В этом году по инициативе Главы государства эта мера поддержки впервые была распространена и на региональных журналистов — им вручили жилищные сертификаты и ключи от квартир. Это не только признание огромного труда журналистов, работающих в регионах, но и последовательная государственная политика, направленная на укрепление профессиональной журналистики и повышение ее престижа, — отметила Бибигуль Жексенбай.

Также она добавила, что вопросы достойной заработной платы региональных журналистов, социальных гарантий, доступности жилья, медицинского страхования и возможностей для профессионального развития по-прежнему остаются актуальными.

— Считаю, что улучшение социального положения журналистов — это не только вопрос социальной политики. Это вклад в укрепление информационного суверенитета страны, повышение доверия общества к средствам массовой информации и обеспечение национальной безопасности, — подчеркнула сенатор.

Фото: pexels.com

Как сохранить традиционные медиа

Говоря о будущем отрасли, Бибигуль Жексенбай отметила, что главной ценностью традиционных средств массовой информации остается доверие аудитории.

— Журналист никогда не сможет превзойти социальные сети или искусственный интеллект по скорости распространения информации. Но миссия журналистики никогда не заключалась в скорости. Ее сила — в достоверности, редакционной ответственности, профессиональной этике и способности объяснить обществу суть происходящих событий, — сказала Бибигуль Жексенбай.

По мнению депутата, дальнейшая поддержка традиционных СМИ должна строиться по четырем ключевым направлениям. Это полное завершение цифровой трансформации отрасли, развитие журналистики данных и расследовательской журналистики, укрепление экономической устойчивости региональных средств массовой информации, а также формирование государственной информационной политики, основанной на качестве контента и его общественной значимости.

При этом неизменной остается главная задача журналистики — объективно информировать общество, содействовать открытому общественному диалогу и укреплять доверие между государством и гражданами.

Ранее сообщалось, что Глава государства поздравил работников СМИ с профессиональным праздником.