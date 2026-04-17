Журналисты Kazinform стали победителями медиаконкурса среди СМИ

Конкурс объединил журналистов республиканских и региональных СМИ, представивших материалы в различных жанрах — аналитические статьи, репортажи, интервью и др. Участники продемонстрировали высокий уровень профессионализма, глубокое понимание отраслевой повестки и актуальных тенденций развития машиностроения Казахстана.

По итогам конкурсного отбора были определены победители.

Первое место и главный приз в размере 1 000 000 тенге присуждены Адилю Саптаеву, корреспонденту службы производства мультимедйиного контента МИА «Қазақпарат» — «Казинформ», за материал «От отвертки до локомотива — как развивается главная индустриальная отрасль Казахстана».

Второе место и приз в размере 700 000 тенге занял Достан Ельдесов, редактор отдела ТОО «Қазақ үні», за материал «Феномен комплексного развития машиностроения Казахстана».

Третье место и приз в размере 500 000 тенге занял Амандык Абдулов, корреспондент интернет редакции «Atyrau Press», за материал «Қазақстанды вагонмен қамтитын алпауыт».

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Поощрительные призы присуждены следующим журналистам:

Айбек Таскалиев, заведующий отделом экономики и сельского хозяйства областной общественно-политической газеты «Актобе»; Майра Ерғали, корреспондент областной газеты «Атырау»; Алтынай Искакова, корреспондент интернет-портала «Nazarda»; Мөлдір Қалымбет, аналитический обозреватель службы производства мультимедйиного контента МИА «Қазақпарат» — «Казинформ»; Дана Тугамбекова, выпускающий редактор информационного агентства «Azattyq Ruhy»; Ольга Золотых, шеф-редактор новостного портала «Otpannews.kz»; Айбек Қосанов, редактор общественно-политического сайта «Журналист KZ»; Карина Кущанова, корреспондент МИА «Қазақпарат» — «Казинформ».

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

В Союзе машиностроителей Казахстана отметили, что проведение подобных конкурсов способствует развитию отраслевой журналистики, повышает интерес общества к отрасли машиностроения и укрепляет взаимодействие между СМИ и производственным сообществом.