Журналисты Kazinform стали победителями медиаконкурса среди СМИ
ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» подвел итоги открытого творческого конкурса среди работников средств массовой информации, направленного на популяризацию и объективное освещение машиностроительной отрасли страны, передает Kazinform.
Конкурс объединил журналистов республиканских и региональных СМИ, представивших материалы в различных жанрах — аналитические статьи, репортажи, интервью и др. Участники продемонстрировали высокий уровень профессионализма, глубокое понимание отраслевой повестки и актуальных тенденций развития машиностроения Казахстана.
По итогам конкурсного отбора были определены победители.
Первое место и главный приз в размере 1 000 000 тенге присуждены Адилю Саптаеву, корреспонденту службы производства мультимедйиного контента МИА «Қазақпарат» — «Казинформ», за материал «От отвертки до локомотива — как развивается главная индустриальная отрасль Казахстана».
Второе место и приз в размере 700 000 тенге занял Достан Ельдесов, редактор отдела ТОО «Қазақ үні», за материал «Феномен комплексного развития машиностроения Казахстана».
Третье место и приз в размере 500 000 тенге занял Амандык Абдулов, корреспондент интернет редакции «Atyrau Press», за материал «Қазақстанды вагонмен қамтитын алпауыт».
Поощрительные призы присуждены следующим журналистам:
- Айбек Таскалиев, заведующий отделом экономики и сельского хозяйства областной общественно-политической газеты «Актобе»;
- Майра Ерғали, корреспондент областной газеты «Атырау»;
- Алтынай Искакова, корреспондент интернет-портала «Nazarda»;
- Мөлдір Қалымбет, аналитический обозреватель службы производства мультимедйиного контента МИА «Қазақпарат» — «Казинформ»;
- Дана Тугамбекова, выпускающий редактор информационного агентства «Azattyq Ruhy»;
- Ольга Золотых, шеф-редактор новостного портала «Otpannews.kz»;
- Айбек Қосанов, редактор общественно-политического сайта «Журналист KZ»;
- Карина Кущанова, корреспондент МИА «Қазақпарат» — «Казинформ».
В Союзе машиностроителей Казахстана отметили, что проведение подобных конкурсов способствует развитию отраслевой журналистики, повышает интерес общества к отрасли машиностроения и укрепляет взаимодействие между СМИ и производственным сообществом.
— Выражаем благодарность всем участникам и подчеркиваем важность дальнейшего освещения достижений отечественного машиностроения, которое сегодня выступает одним из ключевых драйверов экономики Казахстана, — говорится в сообщении Союза машиностроителей Казахстана.