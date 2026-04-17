Тренды:
    20:00, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Журналисты Kazinform стали победителями медиаконкурса среди СМИ

    ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» подвел итоги открытого творческого конкурса среди работников средств массовой информации, направленного на популяризацию и объективное освещение машиностроительной отрасли страны, передает Kazinform.

    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Конкурс объединил журналистов республиканских и региональных СМИ, представивших материалы в различных жанрах — аналитические статьи, репортажи, интервью и др. Участники продемонстрировали высокий уровень профессионализма, глубокое понимание отраслевой повестки и актуальных тенденций развития машиностроения Казахстана.

    По итогам конкурсного отбора были определены победители.

    Первое место и главный приз в размере 1 000 000 тенге присуждены Адилю Саптаеву, корреспонденту службы производства мультимедйиного контента МИА «Қазақпарат» — «Казинформ», за материал «От отвертки до локомотива — как развивается главная индустриальная отрасль Казахстана».

    Второе место и приз в размере 700 000 тенге занял Достан Ельдесов, редактор отдела ТОО «Қазақ үні», за материал «Феномен комплексного развития машиностроения Казахстана».

    Третье место и приз в размере 500 000 тенге занял Амандык Абдулов, корреспондент интернет редакции «Atyrau Press», за материал «Қазақстанды вагонмен қамтитын алпауыт».

    Поощрительные призы присуждены следующим журналистам:

    1. Айбек Таскалиев, заведующий отделом экономики и сельского хозяйства областной общественно-политической газеты «Актобе»;
    2. Майра Ерғали, корреспондент областной газеты «Атырау»;
    3. Алтынай Искакова, корреспондент интернет-портала «Nazarda»;
    4. Мөлдір Қалымбет, аналитический обозреватель службы производства мультимедйиного контента МИА «Қазақпарат» — «Казинформ»;
    5. Дана Тугамбекова, выпускающий редактор информационного агентства «Azattyq Ruhy»;
    6. Ольга Золотых, шеф-редактор новостного портала «Otpannews.kz»;
    7. Айбек Қосанов, редактор общественно-политического сайта «Журналист KZ»;
    8. Карина Кущанова, корреспондент МИА «Қазақпарат» — «Казинформ».
    В Союзе машиностроителей Казахстана отметили, что проведение подобных конкурсов способствует развитию отраслевой журналистики, повышает интерес общества к отрасли машиностроения и укрепляет взаимодействие между СМИ и производственным сообществом.

    — Выражаем благодарность всем участникам и подчеркиваем важность дальнейшего освещения достижений отечественного машиностроения, которое сегодня выступает одним из ключевых драйверов экономики Казахстана, — говорится в сообщении Союза машиностроителей Казахстана.

    Гульжан Тасмаганбетова
