Жумангарин поручил направить допобъемы газа в регионы, чтобы не затягивать прием зерна

По оперативным данным, зерновые собраны практически на 99% всех посевных площадей — 15,8 млн га. Также практически завершен сбор бобовых культур, уже собран рекордный объем более 1 млн тонн.

Фото: Правительство

Продолжается уборка кукурузы (134 тыс. га, 77%), масличных (3,5 тонн, 74%), завершена уборка картофеля (3 млн тонн), других овощей (3,9 млн тонн), бахчевых культур (2,6 млн тонн).

Большую роль в высоких показателях сбора нового урожая сыграло своевременное внесение удобрений и раннее финансирование весенне-полевых работ 2025 года. Из 700 млрд тенге, выделенных на посевную, освоено 502 млрд тенге. По линии Аграрной кредитной корпорации уже начат прием заявок от фермеров на льготное финансирование посевной 2026 года.

Кроме того, из выделенных на льготный лизинг сельхозтехники 250 млрд тенге уже подано заявок на 253 млрд тенге. Это означает, что парк сельхозтехники будет обновлен на порядка 8 тыс. единиц сельхозтехники.

По линии фонда «Даму» продолжается реализация программы гарантирования в размере 85% от суммы займа на весенние и осенние полевые работы. Это позволяет фермерам с недостаточной залоговой базой получить льготный кредит на ВПР. На сегодня выпущено 1336 гарантий на общую сумму 196,9 млрд тенге, общая сумма займов достигла 231,7 млрд тенге

Баланс загруженности лицензированных зернохранилищ в разгар приемки зерна достаточно спокоен: занято 5,4 млн тонн (40%), свободно 7,8 млн тонн. С начала уборочной кампании на хранение в элеваторы поступило 6,7 млн тонн зерна, что в 2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года (в 2024 году — 3,4 млн тонн). Больше половины объема (54%) — это зерно третьего класса.

Как отметил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, с первой декады октября сахарные заводы начали приемку свеклы нового урожая. Для предотвращения скоплений машин в очередях на «Аксу кант» введена электронная очередь для приемки свеклы. Всего в Жетысу уже собрано 154 тыс. тонн сахарной свеклы.

Серик Жумангарин заслушал заместителей акимов основных зерносеющих регионов о ходе уборки. Отмечено, что регионы обеспечены удешевленным дизтопливом в достаточном объеме, но не хватает газа для сушки зерна. Вице-премьер поручил Министерству энергетики направить дополнительные объемы газа в регионы, чтобы не затягивать приемку зерна.

Ранее в Минсельхозе заявили, что в Казахстане ожидается рекордный урожай зерновых культур.