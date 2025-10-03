РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:50, 02 Октябрь 2025 | GMT +5

    Жомарт Ертаев находится под стражей — КУИС

    Бывшего главу Bank RBK Жомарта Ертаева задержали и поместили под стражу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жомарт Ертаев
    Фото: Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе КУИС МВД РК, после решения суда он задержан и в данный момент содержится под стражей.

    Отметим, что 2 сентября известный банкир Жомарт Ертаев, осужденный в 2020 году за хищение 144 миллиардов тенге в RBK Bank, был освобожден по амнистии. 

    Однако сегодня стало известно, что постановление суда об применении акта амнистии к осужденному Ертаеву было отменено, в удовлетворении его ходатайства отказано. 

    Напомним, Жомарт Ертаев был задержан в мае 2018 года в Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана. Он находился в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере. 

    В марте 2019 года его экстрадировали из Российской Федерации. 

    Ертаев подозревался в организации хищения в период с 2011 по 2017 годы 144 млрд тенге АО «Bank RBK» с использованием служебного положения, по предварительному сговору с другими лицами. Вместе с ним в хищении подозревали 54 лица, из них 41 топ-менеджеров и рядовых работников банка.

    В ноябре 2020 года в Алматы суд приговорил Жомарта Ертаева к 11 годам лишения свободы. 

    Позже судья Алмалинского районного суда Алматы Роман Селицкий объяснил приговор экс-банкиру. 

    В марте 2021 года Ертаеву вынесли новый приговор по делу о хищениях в трех банках Алматы. В итоге суд признал его виновным в организации преступной группы и мошенничестве и приговорил к 9 годам лишения свободы. 

    В прошлом году сообщалось, что экс-банкир Ертаев содержится в учреждении № 72 ДУИС по Алматы, Алматинской области и области Жетысу, куда он был этапирован на следственные действия. 

    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
