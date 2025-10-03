Жомарт Ертаев находится под стражей — КУИС

Как сообщили в пресс-службе КУИС МВД РК, после решения суда он задержан и в данный момент содержится под стражей.

Отметим, что 2 сентября известный банкир Жомарт Ертаев, осужденный в 2020 году за хищение 144 миллиардов тенге в RBK Bank, был освобожден по амнистии.

Однако сегодня стало известно, что постановление суда об применении акта амнистии к осужденному Ертаеву было отменено, в удовлетворении его ходатайства отказано.

Напомним, Жомарт Ертаев был задержан в мае 2018 года в Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана. Он находился в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере.

В марте 2019 года его экстрадировали из Российской Федерации.

Ертаев подозревался в организации хищения в период с 2011 по 2017 годы 144 млрд тенге АО «Bank RBK» с использованием служебного положения, по предварительному сговору с другими лицами. Вместе с ним в хищении подозревали 54 лица, из них 41 топ-менеджеров и рядовых работников банка.

В ноябре 2020 года в Алматы суд приговорил Жомарта Ертаева к 11 годам лишения свободы.

Позже судья Алмалинского районного суда Алматы Роман Селицкий объяснил приговор экс-банкиру.

В марте 2021 года Ертаеву вынесли новый приговор по делу о хищениях в трех банках Алматы. В итоге суд признал его виновным в организации преступной группы и мошенничестве и приговорил к 9 годам лишения свободы.

В прошлом году сообщалось, что экс-банкир Ертаев содержится в учреждении № 72 ДУИС по Алматы, Алматинской области и области Жетысу, куда он был этапирован на следственные действия.