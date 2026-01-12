РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    04:10, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Жителям Берлина бесплатно раздадут по тонне картофеля

    В столице Германии объявлена необычная акция: жителям и организациям бесплатно раздают около 4 млн килограммов картофеля, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Фото: DW

    Инициаторами выступили газета Berliner Morgenpost и берлинская компания Ecosia. По их подсчетам, общий вес овощей сопоставим с массой примерно 800 взрослых слонов.

    Сообщается, что из такого объема картофеля можно было бы выстроить башню высотой около 350 метров или обеспечить продовольствием несколько сотен тысяч человек.

    В настоящее время картофель высшего качества хранится на складе неподалеку от Лейпцига с соблюдением всех необходимых условий, однако покупателей на него не нашлось.

    Причиной стала рекордная урожайность: в этом году Германия собрала более 13 млн тонн картофеля — это самый высокий показатель за последние 25 лет и на 17% больше среднего многолетнего уровня. Из-за резкого превышения предложения над спросом производители несут убытки и вынуждены тратить средства на хранение продукции.

    Один из фермеров из Саксонии предложил передать излишки в Берлин, что и стало основой для акции.

    Организаторы готовы отдавать всем желающим до одной тонны картофеля. Получателями могут стать церковные общины, школы, спортивные клубы, районные организации, благотворительные фонды, а также частные лица — при условии, что они смогут распределить продукт среди нуждающихся.

    Ранее сообщалось, что правительство РК планирует закрыть экспорт картофеля при нехватке на внутреннем рынке.

    Жанар Альжанова
    Автор
