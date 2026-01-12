Жителям Берлина бесплатно раздадут по тонне картофеля

Инициаторами выступили газета Berliner Morgenpost и берлинская компания Ecosia. По их подсчетам, общий вес овощей сопоставим с массой примерно 800 взрослых слонов.

Сообщается, что из такого объема картофеля можно было бы выстроить башню высотой около 350 метров или обеспечить продовольствием несколько сотен тысяч человек.

В настоящее время картофель высшего качества хранится на складе неподалеку от Лейпцига с соблюдением всех необходимых условий, однако покупателей на него не нашлось.

Причиной стала рекордная урожайность: в этом году Германия собрала более 13 млн тонн картофеля — это самый высокий показатель за последние 25 лет и на 17% больше среднего многолетнего уровня. Из-за резкого превышения предложения над спросом производители несут убытки и вынуждены тратить средства на хранение продукции.

Один из фермеров из Саксонии предложил передать излишки в Берлин, что и стало основой для акции.

Организаторы готовы отдавать всем желающим до одной тонны картофеля. Получателями могут стать церковные общины, школы, спортивные клубы, районные организации, благотворительные фонды, а также частные лица — при условии, что они смогут распределить продукт среди нуждающихся.

