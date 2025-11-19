Правительство РК планирует закрыть экспорт картофеля при нехватке на внутреннем рынке

По словам вице-премьера, подорожание было ожидаемым, так как Казахстан сейчас активно поставляет картофель на внешний рынок. В этом году урожай составил 2,9 млн тонн — это больше, чем планировали в Правительстве.

— По нормам потребления 100 кг на человека нам нужно около 2–2,1 млн тонн. Мы не раз говорили, что когда критическую норму экспорта, отметку в 500 тысяч тонн пройдет, — мы начнем тормозить экспорт. Поэтому в соседних странах картошка гораздо дороже, и это наше конкурентное преимущество. Наши картофелеводы зарабатывают сейчас на экспорте, и мы им не мешаем. Но когда вопрос встанет об обеспечении внутреннего рынка, когда мы 500-600 тысяч продадим, мы, скорее всего, будем закрывать экспорт или квотировать, — сказал он на брифинге в Правительстве.

По его словам, вопрос о применении торговых мер вынесли на межведомственную комиссию по внешнеторговой деятельности.

При этом заместитель Премьер-министра отметил, что рост цен до 180 тенге за килограмм считает небольшим.

— Мы 300 тысяч экспортировали, на 200 тысяч уже заключены контракты, но они еще не экспортированы, поэтому мы вовремя принимаем превентивные меры, — отметил он.

Ранее Серик Жумангарин сообщил, что зафиксирован рост цен на картофель: +0,2% за последнюю неделю и +2,2% за две недели ноября. Средняя цена по стране составляет 188 тенге за килограмм.