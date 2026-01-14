Жителя Костаная осудили за подмену трафика и утечку данных

Как установил суд, в период с июля 2022 года по август 2023 года подсудимый, действуя в группе с неустановленными лицами, незаконно изменил настройки аппаратно-программного комплекса «MVTS». Это позволило пропускать международный трафик под видом национального.

В результате через иностранные IP-адреса передавалась служебная информация о казахстанских абонентах за пределы страны. Это создало угрозу информационной безопасности и причинило ущерб операторам связи «Казахтелеком», Kcell, «Кар-Тел» и «Мобайл Телеком-Сервис».

В суде подсудимый вину не признал и просил оправдать его. Потерпевшие, наоборот, настаивали на строгом наказании и удовлетворении исков.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с запретом заниматься деятельностью, связанной с программированием и техническим сопровождением компьютерных программ, сроком на 5 лет.

С учетом амнистии в связи с 30-летием Конституции срок наказания был сокращен на одну треть. Окончательно назначено 5 лет 7 месяцев 6 дней лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности. Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме.

Приговор не вступил в законную силу.

