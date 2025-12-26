Жители Жамбылской области активнее оформляют медстраховку к концу года

В систему обязательного социального медицинского страхования активно входят жители с сахарным диабетом, а также пациенты с детским церебральным параличом.

По данным управления здравоохранения региона, по состоянию на 25 ноября 2025 года в области насчитывалось 26 227 незастрахованных граждан, однако уже к 10 декабря их количество сократилось до 21 895 человек. Таким образом, за короткий период показатель снизился на 4 332 человека.

Наиболее заметная динамика зафиксирована среди пациентов с социально значимыми заболеваниями. Так, число незастрахованных больных сахарным диабетом сократилось с 1 464 до 990 человек – на 32,4%. По детскому церебральному параличу показатель снизился с 19 до 3 человек. Существенное сокращение также отмечено по ревматизму и гепатитам.

В целом, по официальной статистике, к медицинским организациям региона прикреплены 1,2 млн человек. Из них в системе обязательного социального медицинского страхования застрахованы 942 тысячи, что составляет около 80,3 процента от прикрепленного населения. Число незастрахованных на сегодняшний день оценивается в 230 тысяч человек.

В управлении здравоохранения отмечают, что рост числа застрахованных связан с активным оформлением статуса безработного, разъяснительной работой и возможностью проверить страховой статус через электронные сервисы.

