Можно ли покупать лекарства за счет взносов в ОСМС: ответ Минздрава

Накануне с таким предложением выступил депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов. Тогда депутат подчеркнул, что сезон вируса может обойтись одному члену семьи в десятки тысяч тенге. В своем депзапросе он также предложил начислять вкладчикам инвестиционный доход.

Но вице-министр здравоохранения Алия Рустемова напомнила, что система ОСМС не накопительная и работает по принципу солидарности. Взносы не «закрепляются» за конкретным человеком.

— Если я плачу 51 тысячу тенге, это не означает, что я получу медицинскую помощь именно на 51 тысячу. Я могу получить помощь и на пять миллионов тенге, и на 20 тысяч. Но зато, если я получу на 20 тысяч, то на оставшиеся мои деньги получит помощь какой-то другой пациент, которому требуется лечение. То есть здесь нет такого, чтобы я на эти 51 тысячу получила лечение. Поэтому здесь сам механизм и система не предусматривают, что человек на свои взносы может купить дополнительные лекарственные препараты, — пояснила она на брифинге в ведомстве.

Директор департамента совершенствования и анализа ОСМС Минздрава Ляззат Шоманова отметила, взносы в ОСМС не исключают личных расходов при лечении. Но хронических и онкологических заболеваниях система страхования защитит граждан от крупных и неподъемных затрат на лечение.

— Ни один человек в нашей стране не может себе позволить вынести это финансовое бремя, поэтому финансовая устойчивость фонда как раз направлена на то, чтобы когда у человека возникает потребность к некому медицинскому дорогостоящему обследованию, чтобы ему обеспечить, это и есть защита, страхование. Это значит: «я себя страхую от всех возможных рисков, от больших финансовых затрат», — отметила Шоманова.

При этом бесплатное лекарственное обеспечение предусмотрено по отдельному перечню — для пациентов, которым препараты необходимы на постоянной основе. Этот список утвержден Министерством здравоохранения.

Она добавила, что при простудных заболеваниях застрахованный пациент за свой счет только покупает лекарства, в то время как диагностика, наблюдение, больничные листы и лечение осложнений — как в амбулаторных, так и в стационарных условиях — финансируются государством.

