Сколько акиматы заплатят в ОСМС за безработных и социально уязвимых в 2026 году

Акиматы будут оплачивать взносы за граждан, относящихся к категориям D и E — это люди с кризисным уровнем благополучия. По данным Минздрава, в стране к этим категориям относятся около 1 млн человек.

— За категории Д и Е предполагается, что акиматами будет оплачиваться около 30 млрд тенге, за социально уязвимых. Каждый регион будет оплачивать 2% от среднемесячной зарплаты, — сказала директор департамента совершенствования и анализа ОСМС Минздрава Ляззат Шоманова.

При этом взносы за них будут поступать не автоматически, а по факту их обращения за медицинской помощью.

— Если пациент обратился, например, в марте, и оказывается, что он в категории Д или Е, то он сразу становится застрахованным и за него в последующем до конца года будут оплачивать местные исполнительные органы, — пояснила вице-министр Алия Рустемрва

Кроме того, акиматы возьмут на себя оплату взносов в ОСМС за безработных граждан. В Минздраве отметили, что такая норма предусмотрена новым законом с учетом ответственности местных властей за снижение уровня безработицы и содействие занятости населения.

На оплату взносов за безработных акиматы будут направлять около 15 млрд тенге из местных бюджетов.

В целом на сегодня в системе ОСМС застрахованы 16,9 млн человек, что составляет 82,6% населения. Не застрахованы 3,4 млн граждан, из которых 2,4 млн имеют благополучный или удовлетворительный уровень жизни, уточнили в Минздраве.

