РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:41, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сколько акиматы заплатят в ОСМС за безработных и социально уязвимых в 2026 году

    В Министерстве здравоохранения подсчитали, что местные исполнительные органы в 2026 году внесут около 45 млрд тенге взносов в систему обязательного социального медицинского страхования, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Медицинские услуги, врачи, медицина, больницы
    Фото: freepik.com

    Акиматы будут оплачивать взносы за граждан, относящихся к категориям D и E — это люди с кризисным уровнем благополучия. По данным Минздрава, в стране к этим категориям относятся около 1 млн человек.

    — За категории Д и Е предполагается, что акиматами будет оплачиваться около 30 млрд тенге, за социально уязвимых. Каждый регион будет оплачивать 2% от среднемесячной зарплаты, — сказала директор департамента совершенствования и анализа ОСМС Минздрава Ляззат Шоманова.

    При этом взносы за них будут поступать не автоматически, а по факту их обращения за медицинской помощью.

    — Если пациент обратился, например, в марте, и оказывается, что он в категории Д или Е, то он сразу становится застрахованным и за него в последующем до конца года будут оплачивать местные исполнительные органы, — пояснила вице-министр Алия Рустемрва

    Кроме того, акиматы возьмут на себя оплату взносов в ОСМС за безработных граждан. В Минздраве отметили, что такая норма предусмотрена новым законом с учетом ответственности местных властей за снижение уровня безработицы и содействие занятости населения.

    На оплату взносов за безработных акиматы будут направлять около 15 млрд тенге из местных бюджетов.

    В целом на сегодня в системе ОСМС застрахованы 16,9 млн человек, что составляет 82,6% населения. Не застрахованы 3,4 млн граждан, из которых 2,4 млн имеют благополучный или удовлетворительный уровень жизни, уточнили в Минздраве.

    Ранее в Министерстве здравоохранения объяснили, могут ли казахстанцы покупать лекарства за счет неиспользованных денег из взносов в ОСМС. 

    Теги:
    Социальная поддержка ОСМС Медстрахование Минздрав РК
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают