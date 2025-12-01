Жители Шымкента раскритиковали технологию укладки асфальта
Видеозапись, на которой, по словам местных жителей, рабочие укладывают асфальт на улице Ушконыр в Абайском районе прямо на песок без применения спецтехники, вызвала резонанс в социальных сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.
Пользователи обратили внимание, что под будущим полотном отсутствует щебеночное основание, а сам материал укладывается «в один слой». Горожане отметили, что долговечное асфальтовое покрытие требует полноценной подготовки основания, таких как проектирование нагрузки, формирование и трамбовка щебеночно-песчаной подушки, грунтовка битумной эмульсией, а также последующей укладки с использованием катков или асфальтоукладчика.
Один из комментаторов эмоционально высказался о происходящем.
— Я не понимаю, насколько это правильно. Посмотрите, вы будто роботы, парни. Под асфальтом — один песок. Это же не шутка. Там же видно, что качество никакое, ничего не держится, — заявил местный житель.
Жители потребовали от подрядчика устранить нарушения и привести работы в соответствие с нормами.
По запросу Kazinform в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог подтвердили, что в Абайском районе в этом году ведутся работы по асфальтированию улиц. Подрядчиком выступает ТОО «Алем Транс Жол».
— Подрядной организацией уложен один слой асфальтобетонного покрытия на улице Ушконыр в жилом массиве «Тәуелсіздікке 20 жыл». Основание дороги обработано битумным вяжущим материалом, все установленные строительные и технические требования соблюдены. Ход работ находится под постоянным контролем заказчика и специалистов технического надзора. Выявленные дефекты подлежат обязательному устранению подрядной организацией в установленном порядке, — сообщили в ведомстве.
Также в управлении объяснили, что на участке, попавшем на видеозапись, ранее имелось сформированное дорожное основание, поэтому дополнительный слой подушки не требовался.
— Работы с применением лопат отражают технологический процесс по открытию и регулировке высотного уровня колодезных крышек, — добавили специалисты.
Подрядчику направлено уведомление о необходимости соблюдения требований к качеству. В управлении уточнили, что асфальтобетонное покрытие на указанном участке восстановлено в полном объеме. В подтверждение своих слов подрядчики предоставили видео утрамбованного покрытия после устранения замечаний.
