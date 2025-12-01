Жители Шымкента раскритиковали технологию укладки асфальта

Пользователи обратили внимание, что под будущим полотном отсутствует щебеночное основание, а сам материал укладывается «в один слой». Горожане отметили, что долговечное асфальтовое покрытие требует полноценной подготовки основания, таких как проектирование нагрузки, формирование и трамбовка щебеночно-песчаной подушки, грунтовка битумной эмульсией, а также последующей укладки с использованием катков или асфальтоукладчика.

Один из комментаторов эмоционально высказался о происходящем.

— Я не понимаю, насколько это правильно. Посмотрите, вы будто роботы, парни. Под асфальтом — один песок. Это же не шутка. Там же видно, что качество никакое, ничего не держится, — заявил местный житель.

Жители потребовали от подрядчика устранить нарушения и привести работы в соответствие с нормами.

По запросу Kazinform в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог подтвердили, что в Абайском районе в этом году ведутся работы по асфальтированию улиц. Подрядчиком выступает ТОО «Алем Транс Жол».

— Подрядной организацией уложен один слой асфальтобетонного покрытия на улице Ушконыр в жилом массиве «Тәуелсіздікке 20 жыл». Основание дороги обработано битумным вяжущим материалом, все установленные строительные и технические требования соблюдены. Ход работ находится под постоянным контролем заказчика и специалистов технического надзора. Выявленные дефекты подлежат обязательному устранению подрядной организацией в установленном порядке, — сообщили в ведомстве.

Также в управлении объяснили, что на участке, попавшем на видеозапись, ранее имелось сформированное дорожное основание, поэтому дополнительный слой подушки не требовался.

— Работы с применением лопат отражают технологический процесс по открытию и регулировке высотного уровня колодезных крышек, — добавили специалисты.

Подрядчику направлено уведомление о необходимости соблюдения требований к качеству. В управлении уточнили, что асфальтобетонное покрытие на указанном участке восстановлено в полном объеме. В подтверждение своих слов подрядчики предоставили видео утрамбованного покрытия после устранения замечаний.

