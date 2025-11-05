РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    02:39, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Автомобили ушли под асфальт в Шымкенте: кто возместит ущерб

    Инцидент произошел в микрорайоне Куншыгыс, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Автомобили ушли под асфальт в Шымкенте: кто возместит ущерб
    Кадр из видео

    В социальных сетях появилось видео происшествия. На кадрах видно, как несколько автомобилей провалились в образовавшуюся яму.

    — Вот так у нас делают асфальт. Яму выкопали, сверху накидали, а машина провалилась. И кто за это будет отвечать, — комментирует автор видео.

    @shexxxpire_official

    Восток дело тонкое. Шымкент

    ♬ оригинальный звук — Шекспир Современник

    По информации городского акимата, инцидент произошел в ходе строительных работ по прокладке инженерных сетей водоснабжения. Заказчиком проекта выступает ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг».

    — После завершения земляных работ подрядная организация провела обратную засыпку и временное восстановление покрытия. Из-за усадки грунтовой основы участок просел, в результате чего автомобили оказались в обвале, — сообщили в ведомстве.

    Подрядная организация обязалась возместить ущерб владельцам поврежденных автомобилей.

    Ранее сообщалось, что асфальт провалился под спецтехникой в Алматы по улице Курдайская.

    Кроме того, в Ауэзовском районе на улице Яссауи просел новый асфальт. Глубокая трещина на дороге заблокировала движение двух автобусов.

    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
