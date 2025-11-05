Автомобили ушли под асфальт в Шымкенте: кто возместит ущерб

В социальных сетях появилось видео происшествия. На кадрах видно, как несколько автомобилей провалились в образовавшуюся яму.

— Вот так у нас делают асфальт. Яму выкопали, сверху накидали, а машина провалилась. И кто за это будет отвечать, — комментирует автор видео.

По информации городского акимата, инцидент произошел в ходе строительных работ по прокладке инженерных сетей водоснабжения. Заказчиком проекта выступает ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг».

— После завершения земляных работ подрядная организация провела обратную засыпку и временное восстановление покрытия. Из-за усадки грунтовой основы участок просел, в результате чего автомобили оказались в обвале, — сообщили в ведомстве.

Подрядная организация обязалась возместить ущерб владельцам поврежденных автомобилей.

Ранее сообщалось, что асфальт провалился под спецтехникой в Алматы по улице Курдайская.

Кроме того, в Ауэзовском районе на улице Яссауи просел новый асфальт. Глубокая трещина на дороге заблокировала движение двух автобусов.