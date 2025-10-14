В ЗКО дороги построили наполовину

— Вот, посмотрите, асфальт уложен только на половину дороги, а на вторую часть его не положили. Некоторые участки дороги сузились, из-за чего автомобилям приходится съезжать на обочину. Кроме того, асфальт крошится. Как это допустили соответствующие органы? Скоро пойдут дожди, приближается зима. Нужно срочно создать комиссию, выяснить причину и привлечь виновных к ответственности, — говорит житель.

В связи с этим мы направили официальный запрос в акимат Байтерекского района.

По словам заместителя акима района Ерлана Токсанбаева, в настоящее время ведется текущий ремонт дороги по направлению в село Дариян. Подрядной организацией является «Вектор Б», сумма договора составляет 33 млн тенге. В рамках договора предусмотрены ямочный ремонт и укладка асфальта толщиной 4 см и шириной 6 метров на участке длиной 1,1 км.

— В ближайшее время будет укреплена обочина, нанесена разметка и выровнены неровности. Работы еще не закончены. Текущий ремонт проводится для поддержания дорожного покрытия в стабильном состоянии и устранения дефектов. Сюда входит заделка ям, трещин, укладка нового асфальта на отдельные участки, — сказал Токсанбаев.

Как уточнил руководитель отдела филиала ЗКО РГП «Национальный центр качества дорожных активов» Даурен Амиров, из-за текущего ремонта дороги договор на отбор проб не заключается.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЗКО сельчане заявили, что дорогу начали строить, но не завершили.

Ерлан Токсанбаев отметил, что подрядчик по данному направлению за свой счет уложил асфальт на 3,7 км дорог.