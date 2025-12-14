РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:38, 14 Декабрь 2025 | GMT +5

    Жители села Туркестанской области жалуются на зловоние от завода

    В селе Биринши Мамыр Толебийского района Туркестанской области жители жалуются на зловонный запах, исходящий от канализационных стоков завода по производству мороженого, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жители села Туркестанской области жалуются на зловоние от завода
    кадр из видео

    По словам сельчан, они неоднократно обращались в различные инстанции, однако ощутимых результатов это не дало. Неприятный запах, как утверждают жители, уже несколько лет распространяется с территории завода «Балмұздақ».

    — Эта проблема беспокоит нас уже около 20 лет. Люди вынуждены продавать свои дома, потому что летом дышать просто невозможно. Круглые сутки слышен шум оборудования. Мы много раз жаловались. В итоге предприятие лишь штрафуют, но запах никуда не исчезает. Сейчас завод планируют расширять, начнется строительство. Если все будет в рамках закона, то мы не против, но предприятие наносит жителям серьезный дискомфорт, — говорит житель села Жулдызхан Шанбаев.

    В настоящее время в селе проживает более 7 500 человек. Особенно недовольны жители, проживающие в непосредственной близости от завода. Многие из них стремятся покинуть свои дома. Между тем предприятие ограничивается лишь уплатой штрафов за неприятный запах, распространившийся в округе.

    Руководство завода сообщило, что для устранения запаха в прошлом году были приобретены специальные установки по очистке сточных вод. Также ведутся переговоры о поставке дополнительного оборудования из Китая в следующем году.

    По словам акима села Бахытбека Саттарулы, в Ленгире начато строительство канализационной системы, к которой планируется напрямую подключить канализационный трубопровод завода.

    — Сметная документация уже подготовлена. Протяженность системы превышает 10 километров. Если проект будет реализован, проблема может быть решена кардинально. Однако точные сроки пока неизвестны, это вопрос ближайших лет, — отметил аким.

    В настоящее время руководство завода, с целью расширения производства, выкупает жилые дома нескольких жителей на прилегающей к предприятию территории и уже приступило к строительным работам.

    Ранее мы писали, что в Актобе судят подрядчика за высохшие саженцы. 

    Теги:
    Туркестанская область Заводы Экология
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают