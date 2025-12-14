Жители села Туркестанской области жалуются на зловоние от завода

По словам сельчан, они неоднократно обращались в различные инстанции, однако ощутимых результатов это не дало. Неприятный запах, как утверждают жители, уже несколько лет распространяется с территории завода «Балмұздақ».

— Эта проблема беспокоит нас уже около 20 лет. Люди вынуждены продавать свои дома, потому что летом дышать просто невозможно. Круглые сутки слышен шум оборудования. Мы много раз жаловались. В итоге предприятие лишь штрафуют, но запах никуда не исчезает. Сейчас завод планируют расширять, начнется строительство. Если все будет в рамках закона, то мы не против, но предприятие наносит жителям серьезный дискомфорт, — говорит житель села Жулдызхан Шанбаев.

В настоящее время в селе проживает более 7 500 человек. Особенно недовольны жители, проживающие в непосредственной близости от завода. Многие из них стремятся покинуть свои дома. Между тем предприятие ограничивается лишь уплатой штрафов за неприятный запах, распространившийся в округе.

Руководство завода сообщило, что для устранения запаха в прошлом году были приобретены специальные установки по очистке сточных вод. Также ведутся переговоры о поставке дополнительного оборудования из Китая в следующем году.

По словам акима села Бахытбека Саттарулы, в Ленгире начато строительство канализационной системы, к которой планируется напрямую подключить канализационный трубопровод завода.

— Сметная документация уже подготовлена. Протяженность системы превышает 10 километров. Если проект будет реализован, проблема может быть решена кардинально. Однако точные сроки пока неизвестны, это вопрос ближайших лет, — отметил аким.

В настоящее время руководство завода, с целью расширения производства, выкупает жилые дома нескольких жителей на прилегающей к предприятию территории и уже приступило к строительным работам.

