Жители Риддера почти на месяц останутся без горячей воды

В июле в Риддере на востоке Казахстана временно прекратят подачу горячей воды. Ограничения связаны с плановым ремонтом оборудования теплоэлектроцентрали и тепловых сетей города, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в АО «Шығыс Жылу», с 1 по 25 июля на ТЭЦ будут проводить ремонт основных и вспомогательных агрегатов. На этот период работа станции будет приостановлена.

— В связи с проведением плановых ремонтных работ на основном и вспомогательном оборудовании теплоэлектроцентрали подача горячей воды будет временно прекращена, — сообщили в компании.

Кроме того, в июле в разных районах города начнется капитальный ремонт тепловых сетей. Работы запланированы на 17 участках и продолжатся также в августе.

В компании уточнили, что после возобновления работы ТЭЦ горячее водоснабжение в августе будут отключать только локально — на тех участках, где продолжится ремонт инженерных коммуникаций.

Таким образом, до 25 июля большинство жителей Риддера останутся без горячей воды, а в августе ограничения коснутся отдельных микрорайонов и улиц, где будут обновлять тепловые сети.

Ранее сообщалось, что на ремонт теплосетей и ТЭЦ Риддера направят около 1,8 млрд тенге.