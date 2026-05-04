KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    На ремонт теплосетей и ТЭЦ Риддера направят около 1,8 млрд тенге

    Правительство Казахстана выделило порядка 1,8 млрд тенге на повышение надежности теплоснабжения Риддера. Средства направят на ремонт тепловых сетей и оборудования городской ТЭЦ в рамках подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов, передает агентство Кazinform со ссылкой на primeminister.kz.

    теплосети Риддера
    Фото: акимат ВКО

    В рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева средства выделены из резерва. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РК Олжас Бектенов.

    Финансирование направят на завершение капитального ремонта 12 наиболее изношенных участков тепловых сетей, а также котлоагрегатов №5 и №6 на ТЭЦ Риддера в Восточно-Казахстанской области.

    Как отмечается, необходимость проведения работ подтверждена результатами технического обследования. Специалисты выявили участки и оборудование, требующие первоочередного ремонта для обеспечения стабильной работы теплосистемы.

    В ходе прошедшего отопительного сезона на отдельных участках были зафиксированы повреждения и признаки износа, что подтвердило необходимость планового обновления инфраструктуры.

    Ожидается, что реализация работ повысит устойчивость теплоснабжения и обеспечит более надежное прохождение отопительных сезонов для жителей города.

    Отметим, что в прошлом году жители Риддера жаловались на холод в квартирах.

    Правительство Регионы Казахстана Ремонт Риддер ТЭЦ Тепловые сети
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор