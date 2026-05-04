На ремонт теплосетей и ТЭЦ Риддера направят около 1,8 млрд тенге

Правительство Казахстана выделило порядка 1,8 млрд тенге на повышение надежности теплоснабжения Риддера. Средства направят на ремонт тепловых сетей и оборудования городской ТЭЦ в рамках подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов, передает агентство Кazinform со ссылкой на primeminister.kz.

В рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева средства выделены из резерва. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РК Олжас Бектенов.

Финансирование направят на завершение капитального ремонта 12 наиболее изношенных участков тепловых сетей, а также котлоагрегатов №5 и №6 на ТЭЦ Риддера в Восточно-Казахстанской области.

Как отмечается, необходимость проведения работ подтверждена результатами технического обследования. Специалисты выявили участки и оборудование, требующие первоочередного ремонта для обеспечения стабильной работы теплосистемы.

В ходе прошедшего отопительного сезона на отдельных участках были зафиксированы повреждения и признаки износа, что подтвердило необходимость планового обновления инфраструктуры.

Ожидается, что реализация работ повысит устойчивость теплоснабжения и обеспечит более надежное прохождение отопительных сезонов для жителей города.

Отметим, что в прошлом году жители Риддера жаловались на холод в квартирах.