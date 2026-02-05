Жители нескольких микрорайонов Шымкента остались без отопления

Недовольство быстро вышло за пределы диспетчерских служб и переместилось в социальные сети. По словам горожан, тепло пропало после обеда. Многочисленные обращения, как утверждают жители, не дали результата. Точные сроки устранения аварии людям не называют.

— Сутки без отопления в феврале, разве это нормально. Сейчас пик простудных заболеваний. Дома дети и пожилые. Каждый раз повышают тарифы «на модернизацию», а в итоге мы сидим в холоде, — пишут жители в соцсетях.

Пока ситуацию частично спасает погода. Днем в Шымкенте температура держится на уровне +17 градусов, однако ночью она опускается до +3. Для семей с маленькими детьми и пожилыми родственниками такие условия становятся серьезной проблемой.

В акимате района Туран сообщили, что отопление отключили из-за повреждения магистральной тепловой сети, находящейся на балансе ГКП «Куатжылуорталык-3».

— Временно приостановлена подача централизованного отопления в многоквартирных домах 3, 4 и 8 микрорайонов района Туран, а также на улицах Желтоксан и Иляева. Аварийная бригада проводит ремонтные работы. В ближайшее время тепло будет восстановлено и система центрального отопления заработает в штатном режиме, — заявили в районном акимате.

В самом государственном коммунальном предприятии «Куатжылуорталык-3», которое обеспечивает город теплом, факт аварии подтвердили и заявили, что потребителям произведут перерасчет.

— В связи с неисправностью на магистральной тепловой сети в ряде микрорайонов города временно приостановлена подача отопления. Аварийная бригада работает, система будет переведена в штатный режим в ближайшее время. Временно отключенным жилым домам и юридическим лицам без приборов учета будет произведен перерасчет за отопление за февраль 2026 года, — сообщили в ГКП «Қуатжылуорталық-3».

Там напомнили, что как теплоснабжающая организация обязана работать в рамках публичного договора и корректировать начисления в случае перерывов в подаче услуги.

Одновременно с проблемами теплоснабжения в городе произошла авария и на электросетях. В управлении энергетики и развития инфраструктуры сообщили о повреждении подземного кабеля.

— Был поврежден кабель, отходящий от ячейки № 3 подстанции № 4. Из-за этого временно отключалось электроснабжение в микрорайонах Хамза, СМУ-4 и Коргасын-2. Аварийные работы ведутся, ситуация находится на контроле, — заявили в управлении.

Ранее сообщалось, что в тридцатиградусные морозы в Темиртау из-за повреждения магистральной теплотрассы без отопления остались сразу два микрорайона.

Также сотни домов остались без газа в Туркестанской области после того, как водитель повредил газопровод, и подачу газа в жилом секторе пришлось экстренно приостановить.