Жители МЖК необоснованно давят на застройщиков— ГАСК Астаны
Жители перекладывают ответственность за состояние многоквартирных домов на застройщиков, даже после истечения гарантийного срока. Об этом сообщил руководитель управления ГАСК города Астаны Гани Тажиев, передает корреспондент агентства Kazinform.
Выступая на заседании постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам строительства, экологии, транспорта и ЖКХ, он отметил, что после истечения гарантийного срока не менее 2 лет вопросы, связанные с эксплуатацией и техническим состоянием, а также текущим содержанием общего имущества МЖК, не входят в компетенцию управления государственного архитектурно-строительного контроля.
— В соответствии со статьей 189 Гражданского кодекса, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законодательством. Также, согласно статье 32 Закона «О жилищных отношениях», собственники квартир и нежилых помещений обязаны обеспечивать содержание общего имущества объекта кондоминиума, а также его безопасную эксплуатацию, включая проведение текущего и капитального ремонта после завершения гарантийного срока. Однако, анализ поступающих в ГАСК обращений показывает, что жители, уклоняясь от исполнения своих обязательств по содержанию общего имущества, пытаются переложить ответственность на застройщика, в том числе с использованием общественного информационного давления через социальные сети и блогеров. Это создает социальную напряженность и формирует негативное общественное мнение в отношении деятельности надзорных и контролирующих органов, — сказал Г. Тажиев.
Спикер отметил, что, по состоянию на 1 июля 2025 года в Астане насчитывалось 3 364 МЖК. В адрес ГАСК ежедневно поступает более 150 обращений по всем вопросам, связанным с качеством строительства в указанных жилых комплексах. В течение 2024 года поступило свыше 7 500 обращений от физических и юридических лиц по вопросам качества жилых комплексов, по которым истекли гарантийные обязательства застройщиков.
Г. Тажиев обратился к депутатам с просьбой рекомендовать управлению жилья и жилищной инспекции провести разъяснительную работу среди председателей ОСИ, а также организовать проверочные мероприятия по соблюдению требований законодательства в части эксплуатации и содержания объектов жилого фонда.