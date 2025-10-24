Жители МЖК необоснованно давят на застройщиков— ГАСК Астаны

Выступая на заседании постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам строительства, экологии, транспорта и ЖКХ, он отметил, что после истечения гарантийного срока не менее 2 лет вопросы, связанные с эксплуатацией и техническим состоянием, а также текущим содержанием общего имущества МЖК, не входят в компетенцию управления государственного архитектурно-строительного контроля.

— В соответствии со статьей 189 Гражданского кодекса, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законодательством. Также, согласно статье 32 Закона «О жилищных отношениях», собственники квартир и нежилых помещений обязаны обеспечивать содержание общего имущества объекта кондоминиума, а также его безопасную эксплуатацию, включая проведение текущего и капитального ремонта после завершения гарантийного срока. Однако, анализ поступающих в ГАСК обращений показывает, что жители, уклоняясь от исполнения своих обязательств по содержанию общего имущества, пытаются переложить ответственность на застройщика, в том числе с использованием общественного информационного давления через социальные сети и блогеров. Это создает социальную напряженность и формирует негативное общественное мнение в отношении деятельности надзорных и контролирующих органов, — сказал Г. Тажиев.

Спикер отметил, что, по состоянию на 1 июля 2025 года в Астане насчитывалось 3 364 МЖК. В адрес ГАСК ежедневно поступает более 150 обращений по всем вопросам, связанным с качеством строительства в указанных жилых комплексах. В течение 2024 года поступило свыше 7 500 обращений от физических и юридических лиц по вопросам качества жилых комплексов, по которым истекли гарантийные обязательства застройщиков.

Г. Тажиев обратился к депутатам с просьбой рекомендовать управлению жилья и жилищной инспекции провести разъяснительную работу среди председателей ОСИ, а также организовать проверочные мероприятия по соблюдению требований законодательства в части эксплуатации и содержания объектов жилого фонда.