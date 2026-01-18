Жители Гренландии и Дании вышли на протесты против Трампа

Протесты, организованные гренландскими и датскими неправительственными организациями, прошли в ряде датских городов, в том числе в Копенгагене, а также в столице Гренландии Нууке.

— Мы требуем уважения к Датскому королевству и праву Гренландии на самоопределение, — заявила Камилла Сизинг, глава Inuit, организации, объединяющей гренландские ассоциации.

Трамп ранее не исключил возможности захвата Гренландии, которая, по его словам, имеет решающее значение для национальной безопасности Америки, а в субботу о введении пошлин на товары европейских стран, выступающих против его плана.

Товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии с 1 февраля будут облагаться 10-процентной американской пошлиной, заявил президент США.

Он пригрозил, что с 1 июня пошлины будут повышены до 25% и сохранятся до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение «о полном и абсолютном приобретении Гренландии» Соединенными Штатами.

На протестах в Копенгагене люди держали плакаты с надписями: «Руки прочь от Гренландии», «Янки, уходите домой!» и «Гренландия не продается».

More than 15,000 gathered in front of the American Embassy in Copenhagen with a clear message to Trump and the US: Greenland is not for sale 🇬🇱🇩🇰 pic.twitter.com/SzF4CRrsTF — Jonas Holm 🇩🇰🇬🇱🇪🇺🇺🇦 (@jonasholmdk) January 17, 2026

— Несмотря на то, что мы датчане и живем в Дании, мы солидарны, мы чувствуем большую солидарность и действительно возмущены всей этой ситуацией, — говорит пришедшая на протест в Копенгагене датская режиссер Шарлотта Сакс Боструп. — Мы все в шоке от того, что американскому президенту вообще могут прийти в голову такие идеи.

🚨Thousands and thousands more Danes have lined the streets in GREENLAND to tell Donald Trump they are not for sale and want nothing to do with his government.



Can we all acknowledge how f*cking embarrassing it is that Trump is our president?



pic.twitter.com/gBmqb3sJ8a — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) January 17, 2026

— Очень важно, чтобы мы оставались едины и показали, что Гренландия не продается, и мы не хотим быть частью США и не хотим быть аннексированы США, — заявил гренландский политик Эрик Йенсен агентству Reuters.

В Нууке премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен присоединился к протестующим с плакатами «Гренландия не продается» и «Мы сами определяем свое будущее», когда те направлялись к консульству США.

— Мы обеспокоены и всего лишь хотим оставаться собой и жить свою жизнь здесь, — сказал Алан Амструп, пришедший на протест в Нууке.

Опросы общественного мнения показывают, что 85% жителей Гренландии выступают против присоединения территории к США.