    07:27, 18 Январь 2026 | GMT +5

    Жители Гренландии и Дании вышли на протесты против Трампа

    Тысячи людей в Гренландии и Дании вышли на акции протеста против планов президента США Дональда Трампа захватить Гренландию, передает агентство Kazinform со ссылкой нв ВВС.

    Жители Гренландии и Дании вышли на протесты против Трампа
    Фото: x.com/LePapillonBlu2

    Протесты, организованные гренландскими и датскими неправительственными организациями, прошли в ряде датских городов, в том числе в Копенгагене, а также в столице Гренландии Нууке.

    — Мы требуем уважения к Датскому королевству и праву Гренландии на самоопределение, — заявила Камилла Сизинг, глава Inuit, организации, объединяющей гренландские ассоциации.

    Трамп ранее не исключил возможности захвата Гренландии, которая, по его словам, имеет решающее значение для национальной безопасности Америки, а в субботу о введении пошлин на товары европейских стран, выступающих против его плана.

    Товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии с 1 февраля будут облагаться 10-процентной американской пошлиной, заявил президент США.

    Он пригрозил, что с 1 июня пошлины будут повышены до 25% и сохранятся до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение «о полном и абсолютном приобретении Гренландии» Соединенными Штатами.

    На протестах в Копенгагене люди держали плакаты с надписями: «Руки прочь от Гренландии», «Янки, уходите домой!» и «Гренландия не продается».

     — Несмотря на то, что мы датчане и живем в Дании, мы солидарны, мы чувствуем большую солидарность и действительно возмущены всей этой ситуацией, — говорит пришедшая на протест в Копенгагене датская режиссер Шарлотта Сакс Боструп. — Мы все в шоке от того, что американскому президенту вообще могут прийти в голову такие идеи.

    — Очень важно, чтобы мы оставались едины и показали, что Гренландия не продается, и мы не хотим быть частью США и не хотим быть аннексированы США, — заявил гренландский политик Эрик Йенсен агентству Reuters.

    В Нууке премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен присоединился к протестующим с плакатами «Гренландия не продается» и «Мы сами определяем свое будущее», когда те направлялись к консульству США.

    — Мы обеспокоены и всего лишь хотим оставаться собой и жить свою жизнь здесь, — сказал Алан Амструп, пришедший на протест в Нууке.

    Опросы общественного мнения показывают, что 85% жителей Гренландии выступают против присоединения территории к США.

    Динара Жусупбекова
