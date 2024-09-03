Жителей ВКО обрадовала новость о строительстве новых аэропортов

Жители Зайсанского и Катон-Карагайского районов записали видео, в котором выразили свою радость в ответ на новость о предстоящем строительстве аэропортов в регионе, передает агентство Kazinform со ссылкой на информационный центр ВКО.

Они подчеркнули, что реализация этих проектов станет поворотным моментом в развитии туризма Восточного Казахстана.

— Упоминание в Послании названия нашего района и намерений построить аэропорт, стало полной неожиданностью для нас. Это действительно долгожданное событие, которое изменит жизнь всего населения к лучшему. Мы благодарны Главе государства за такое своевременное решение, — отметили жители Катон-Карагайского района в видеообращении.

Жители отметили, что в регионе уже сейчас активно развивается туризм, открывая новые возможности для заработка местному населению, а появление аэропортов станет огромным шагом к дальнейшему развитию экономики и логистики региона.

— Теперь мы сможем привлекать еще больше туристов, развивать сферу услуг, создавать новые рабочие места. Это реально изменит жизнь наших регионов, — заявили жители в видеообращении.

В ведомстве напоминают, что после объявления Президентом РК 2024-го года «Годом туризма Казахстана в Китае», в Восточно-Казахстанской области значительно вырос поток туристов из Китая. Основной задачей, по мнению местных властей, станет дальнейшее увеличение количества туристов из соседнего государства за счет развития инфраструктуры приграничных территорий.

Напомним, что 29 марта в Пекине состоялось церемония открытия «Года туризма Казахстана в Китае». В преддверии торжественного мероприятия в китайской столице прошел форум по туризму и инвестициям, в ходе которого была организована туристическая ярмарка всех областей Казахстана.

С ноября 2023 года между Казахстаном и Китаем действует безвизовый режим.

О новых трендах на китайском рынке выездного туризма, перспективах сотрудничества между Казахстаном и Китаем в этой сфере, читайте в материале собственного корреспондента агентства Kazinform.

Топ-20 туристических достопримечательностей презентовал Казахстан в Китае.